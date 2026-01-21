Phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 với nhiều đổi mới

(GLO)- Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) vừa chính thức phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiêu biểu Việt Nam.

Theo đó, Giải thưởng Sao Khuê 2026 được thiết kế lại theo hướng Sao Khuê thế hệ mới, với trọng tâm là đổi mới phương pháp luận, cách thức đánh giá và cách thể hiện kết quả.

Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, phân chia chi tiết thành 32 nhóm chuyên sâu, 8 lĩnh vực trọng bao gồm: Hạ tầng và nền tảng số; Công nghệ đột phá; An toàn thông tin; Chính phủ số và quản trị số; Kinh tế số và giao dịch số; Nội dung số và trải nghiệm; Tác động xã hội và ESG; Dịch vụ số.

Giải thưởng năm nay cũng áp dụng phương pháp luận đánh giá mới dựa trên 3 trục cốt lõi (3D-Scoring Matrix) - đáp ứng chuẩn mực quốc tế, đó là: DOMAIN, MATURITY và VALUE NATURE; cho phép đánh giá sản phẩm, giải pháp công nghệ số một cách toàn diện, từ bản chất công nghệ đến mức độ trưởng thành và giá trị thực tiễn.

Đặc biệt, Giải thưởng Sao Khuê 2026 áp dụng mô hình phân cấp độ trưởng thành. Các doanh nghiệp được phân loại theo 5 cấp độ trưởng thành (M1 - M5). Sự phân loại này giúp Sao Khuê 2026 không bỏ sót các nhân tố mới nhưng vẫn tôn vinh xứng đáng các Big Tech - doanh nghiệp lớn của làng công nghệ; đồng thời, đảm bảo công bằng giữa các công ty khởi nghiệp (Startup) và các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech).

Các nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm của Giải thưởng Sao Khuê 2026. Ảnh: SGGP

Giải thưởng Sao Khuê 2026 chính thức nhận hồ sơ từ ngày 15-1 đến hết 20-3. Quy trình đánh giá sẽ trải qua các vòng nghiêm ngặt, gồm: vòng sơ tuyển hồ sơ; doanh nghiệp tự đánh giá năng lực trên nền tảng do ban tổ chức cung cấp; vòng thẩm định và xác thực (Hội đồng chuyên gia sẽ trực tiếp đối thoại, kiểm tra sản phẩm và xác thực số liệu theo phương thức phù hợp); vòng chung tuyển sẽ quyết định xếp hạng và định vị trên bản đồ.

Lễ vinh danh và trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25-4.

Được biết, bắt đầu từ năm 2003, trong 22 năm qua, Giải thưởng Sao Khuê đã vinh danh 1.913 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ số, phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.