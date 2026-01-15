Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khởi động giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu USD

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Liên minh AI Âu Lạc vừa chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, trao tặng 1 triệu USD cho 1 sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ. Đây là giải thưởng công nghệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo đó, Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI.

khoi-dong-giai-thuong-cong-nghe-lon-nhat-viet-nam-voi-1-trieu-usd.jpg
Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Ảnh: baochinhphu.vn

Mọi cá nhân là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động đều có thể tham gia Giải thưởng.

Các cá nhân, tổ chức tham gia Giải thưởng phải cam kết sản phẩm, giải pháp dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.

Trong năm 2026, Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến triển khai theo lộ trình: mở cổng đăng ký trực tuyến vào tháng 3; kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7; thi vòng Sơ khảo trong tháng 8, vòng chung khảo trong tháng 10 và tháng 11 sẽ trao giải.

Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng, được bảo trợ bởi Tập đoàn FPT và có sự đồng hành bảo trợ truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo VnExpress.

Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Theo Ban tổ chức, bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng.

Được biết, Giải thưởng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh AI Âu Lạc hiện quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học tham gia với mục đích phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam; từ đó nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

