Công ty vận hành nền tảng Zalo bị phạt 810 triệu đồng

(GLO)- VNG (đơn vị vận hành Zalo) vừa bị phạt sau khi mắc hàng loạt vi phạm liên quan đến quyền lựa chọn và bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trên nền tảng này.

Ngày 22-1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo, với tổng số tiền xử phạt là 810 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG - đơn vị vận hành nền tảng Zalo - bị phạt 810 triệu đồng. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quyết định xử phạt được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp.

Cụ thể, không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.

Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

Không công khai các nội dung, cơ chế, chính sách cho người dùng dễ bị tổn thương áp dụng với người dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngay sau khi làm việc và nhận được quyết định xử phạt, VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người dùng.

Trước đó, ngày 31-12-2025, Zalo gửi thông báo tới người dùng về việc cập nhật chính sách thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy các cơ chế bảo vệ người dùng, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương, vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và công khai theo quy định.