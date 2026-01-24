(GLO)- Bản cập nhật mới của Acrobat tích hợp trợ lý AI cho phép chỉnh sửa PDF qua hội thoại, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả công việc.

Trợ lý AI trên Acrobat cho phép chỉnh sửa PDF bằng hội thoại. Ảnh: Internet

Adobe vừa công bố bản cập nhật mới cho Acrobat, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng với các tệp PDF.

Theo đó, trợ lý AI của Acrobat cho phép người dùng thực hiện các tác vụ PDF thiết yếu chỉ bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, bản cập nhật còn cho phép chuyển đổi tài liệu PDF thành podcast và bài thuyết trình, cùng với một công cụ chỉnh sửa hội thoại tiện lợi.

AI trong Acrobat cung cấp cách chỉnh sửa PDF thông minh và nhanh chóng hơn giúp người dùng có thể dễ dàng xóa trang, văn bản, nhận xét và hình ảnh, thêm chữ ký điện tử và mật khẩu, cũng như thực hiện nhiều tác vụ khác chỉ bằng cách trò chuyện với trợ lý AI mà không cần phải thực hiện nhiều bước phức tạp.

Trước đó, Adobe đã triển khai trợ lý AI 'trò chuyện' Acrobat-công cụ mới Acrobat AI Assistant-giúp người dùng chat để hiểu nội dung file PDF mà không cần đọc toàn bộ.

Hầu hết chúng ta thực hiện công việc từ các ứng dụng soạn thảo văn bản, nhưng PDF vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật tài liệu. Với tính năng mới được Adobe phát triển nhằm giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng PDF thường gặp phải là việc chỉnh sửa PDF trở nên trực quan và hiệu quả hơn.