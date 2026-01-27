Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Nhật Bản sử dụng AI xác định giới tính gà con từ trong trứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp xử lý hình ảnh để xác định giới tính gà con từ trong trứng góp phần nâng cao năng suất và tính nhân đạo trong chăn nuôi.

Hiện nay, rất khó để xác định giới tính của gà con. Tại các trang trại gia cầm nuôi gà mái để lấy trứng, giới tính vẫn được xác định thủ công bởi các chuyên gia có trình độ.

gioi-tinh-ga-con.jpg
Công nghệ xác định giới tính trong trứng. Ảnh: NestFresh

Một nhóm nghiên cứu bao gồm Viện Công nghệ Kyushu và các công ty công nghệ thông tin đã phát triển một công nghệ nhân tạo (AI) có thể xác định giới tính của gà con trước khi nở.

Công nghệ này bao gồm việc chiếu ánh sáng vào trứng trước khi nở, chụp ảnh, xử lý hình ảnh để làm cho các mạch máu dễ nhìn thấy hơn, sau đó phân tích bằng AI.

Sau khi huấn luyện AI với khoảng 82.000 hình ảnh, công nghệ này đã có thể nhận diện chính xác khoảng 97% số trứng vào ngày thứ 3 sau khi chúng được ấp trong máy ấp trứng.

Bà Yoshiko Ozawa - đại diện Công ty Hitachi Solutions Create (thành viên của nhóm nghiên cứu) cho biết, công nghệ này có thể giúp các trang trại chủ động loại trứng gà trống từ rất sớm, thay vì chờ đến khi gà nở. Theo bà, đây là bước tiến quan trọng để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển theo hướng bền vững và nhân đạo hơn.

Theo các chuyên gia, xác định giới tính gà con ở giai đoạn sớm không chỉ giúp các trang trại tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt nhân đạo.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bắt đầu siết chặt hoặc cấm hoàn toàn việc tiêu hủy gà trống con. Điều này khiến các công nghệ xác định giới tính từ trong trứng trở thành xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mô hình nuôi gà tự động

Mô hình nuôi gà tự động

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm

Sony nhượng quyền kinh doanh TV cho TCL

Sony nhượng quyền kinh doanh TV cho TCL

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sony vừa thông báo ký biên bản ghi nhớ (MOU) với TCL Electronics Holdings để thành lập liên doanh nhằm tiếp quản mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình. Theo thỏa thuận, TCL sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh, còn Sony giữ 49%.

null