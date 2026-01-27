Nhật Bản sử dụng AI xác định giới tính gà con từ trong trứng

(GLO)- Nhật Bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp xử lý hình ảnh để xác định giới tính gà con từ trong trứng góp phần nâng cao năng suất và tính nhân đạo trong chăn nuôi.

Hiện nay, rất khó để xác định giới tính của gà con. Tại các trang trại gia cầm nuôi gà mái để lấy trứng, giới tính vẫn được xác định thủ công bởi các chuyên gia có trình độ.

Công nghệ xác định giới tính trong trứng. Ảnh: NestFresh

Một nhóm nghiên cứu bao gồm Viện Công nghệ Kyushu và các công ty công nghệ thông tin đã phát triển một công nghệ nhân tạo (AI) có thể xác định giới tính của gà con trước khi nở.

Công nghệ này bao gồm việc chiếu ánh sáng vào trứng trước khi nở, chụp ảnh, xử lý hình ảnh để làm cho các mạch máu dễ nhìn thấy hơn, sau đó phân tích bằng AI.

Sau khi huấn luyện AI với khoảng 82.000 hình ảnh, công nghệ này đã có thể nhận diện chính xác khoảng 97% số trứng vào ngày thứ 3 sau khi chúng được ấp trong máy ấp trứng.

Bà Yoshiko Ozawa - đại diện Công ty Hitachi Solutions Create (thành viên của nhóm nghiên cứu) cho biết, công nghệ này có thể giúp các trang trại chủ động loại trứng gà trống từ rất sớm, thay vì chờ đến khi gà nở. Theo bà, đây là bước tiến quan trọng để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển theo hướng bền vững và nhân đạo hơn.

Theo các chuyên gia, xác định giới tính gà con ở giai đoạn sớm không chỉ giúp các trang trại tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt nhân đạo.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bắt đầu siết chặt hoặc cấm hoàn toàn việc tiêu hủy gà trống con. Điều này khiến các công nghệ xác định giới tính từ trong trứng trở thành xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.