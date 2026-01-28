Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Lớp tập huấn được tổ chức tại phường Pleiku, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ các xã, phường, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp tập huấn, giảng viên của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp trình bày các chuyên đề về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế hữu ích, tên thương mại, bí mật kinh doanh); công bố, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP sau bảo hộ; quản lý và khai thác quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026, đồng thời giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.