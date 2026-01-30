Samsung trình làng Galaxy Z Flip 7 đặc biệt cho Olympic mùa Đông 2026

(GLO)- Samsung trình làng Galaxy Z Flip 7 phiên bản Olympic đặc biệt dành riêng cho Thế vận hội mùa Đông 2026; và tặng gần 3.800 chiếc Galaxy Z Flip 7 cho các vận động viên đến từ 90 quốc gia tham gia thi đấu.

Theo đó, ngày 27-1, Hãng điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) chính thức ra mắt phiên bản Olympic của dòng điện thoại thông minh Galaxy Z Flip 7.

Điện thoại Galaxy Z Flip 7 phiên bản Olympic. Ảnh: koreatimes.co.kr/baotintuc.vn

Đây là dòng điện thoại thông minh mới nhất trong chuỗi phiên bản đặc biệt được Hãng công nghệ Samsung sản xuất trước thềm Thế vận hội. Sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng chuyên biệt nhằm hỗ trợ tối đa trải nghiệm của các vận động viên tại Thế vận hội mùa Đông sắp tới ở Italy.

Samsung sẽ trao tặng một chiếc Galaxy Z Flip7 phiên bản giới hạn Olympic cho mỗi vận động viên đến từ 90 quốc gia tham gia thi đấu, tổng cộng gần 3.800 chiếc. Sắp tới, Thế vận hội mùa đông 2026 chính thức khai mạc vào ngày 6-2. Milano Cortina sẽ là Thế vận hội Mùa đông lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử sự kiện này.

Với thiết kế Galaxy Z Flip 7 đặc biệt sở hữu tông màu "xanh thiên thanh" thể hiện "phong cách độc đáo của Milano Cortina 2026", mang đậm dấu ấn văn hóa Italy, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và thượng võ của Thế vận hội.

Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là khung máy bằng kim loại màu vàng kim, được Samsung mô tả là biểu tượng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao, những khoảnh khắc vinh quang trên bục nhận huy chương cũng như cam kết hướng tới sự xuất sắc của thương hiệu.

Thêm nữa, thiết bị đi kèm với một vỏ nam châm trong suốt, nam châm có hình tròn màu xanh lam, được bao quanh bởi những chiếc lá nguyệt quế vàng, là "biểu tượng của chiến thắng".

Samsung còn trang bị cho thiết bị các công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa khả năng giao tiếp để hỗ trợ các vận động viên trong quá trình thi đấu và sinh hoạt tại làng Olympic. Điểm nổi bật là ứng dụng phiên dịch và tính năng "Galaxy Athlete Card", cho phép các vận động viên dễ dàng trao đổi hồ sơ và thông tin cá nhân với nhau.

Ngoài ra, Samsung sẽ triển khai chương trình "Victory Selfie", tạo điều kiện cho các vận động viên giành huy chương ghi lại khoảnh khắc đăng quang ngay trên bục nhận giải bằng chính chiếc điện thoại này. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại sự kiện cũng sẽ sử dụng mẫu điện thoại Galaxy S25 Ultra để chụp ảnh thi đấu cho các vận động viên đã đăng ký tham gia chương trình hình ảnh.

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic sẽ được phân phối tại các Làng Olympic trên khắp 6 thành phố bắt đầu từ ngày 30-1.

Samsung Electronics hiện là đối tác Olympic toàn cầu và đồng hành cùng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này kể từ năm 1998.