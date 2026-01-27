Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Samsung “trình làng” công nghệ màn hình không nếp gấp

NHÃ UYÊN (theo Znews, Dân trí)

(GLO)- Tại triển lãm CES 2026 diễn ra tại Mỹ, Samsung đã gây bất ngờ khi “trình làng” bản thử nghiệm của một thiết bị gập có màn hình phẳng hoàn toàn và không xuất hiện phần nếp gấp lộ rõ mà vẫn thường thấy trên các đời Galaxy Z Fold.

Bí quyết đằng sau sự đột phá này nằm ở cấu trúc cơ học hoàn toàn mới. Thay vì sử dụng các cấu trúc nâng đỡ thông thường, Samsung đã tích hợp một tấm kim loại siêu mỏng được cắt bằng laser bên dưới tấm nền hiển thị.

samsung-trinh-lang-cong-nghe-man-hinh-khong-nep-gap.jpg
Công nghệ màn hình mới của Samsung đã xóa hoàn toàn nếp gấp trên màn hình gập. Ảnh: Samsung/dantri.com.vn

Với thiết kế đục lỗ, tấm nền mới sẽ có các lỗ nhỏ, giúp phân tán lực căng ra toàn bộ màn hình thay vì tập trung tại một điểm. Về mặt kỹ thuật, các lỗ hổng trên tấm nền hỗ trợ đóng vai trò như những "lối thoát" cho vật liệu.

Khi gập máy, thay vì bị chèn ép, vật liệu màn hình có thể đẩy nhẹ vào các lỗ hổng này và đi sâu hơn vào khung máy. Điều này giúp giảm tải áp lực trực tiếp lên khu vực chính giữa màn hình - nơi đặt bản lề.

Khi mở ra, ứng suất được làm mịn hoàn toàn, ngăn chặn việc hình thành nếp nhăn vốn là đặc trưng của các dòng điện thoại gập hiện nay.

Thành tựu đột phá này không chỉ giải quyết bài toán nan giải kéo dài nhiều năm, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho smartphone màn hình gập, hứa hẹn sự ra đời của Galaxy Z Fold 8 và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

