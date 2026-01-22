Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận sở hữu đa dạng tính năng, cá nhân hóa đối tượng người dùng

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa chính thức ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV).

Đây là nền tảng thông tin chính thống và công cụ lãnh đạo tư tưởng của Đảng trên không gian số, bảo đảm truyền tải thông tin nhanh, đa phương tiện và kết nối thông suốt giữa Trung ương, địa phương và Nhân dân trên nền tảng di động.

Tại đây, các chính sách, đường lối, pháp luật được giải thích rõ ràng bằng hình ảnh, video, văn bản dễ hiểu, và được cá nhân hóa cách tiếp cận, giúp người dân nắm bắt kịp thời, đúng đắn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Các tiện ích được ra mắt trên ứng dụng.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tích hợp đồng bộ các chức năng cốt lõi, cung cấp thông tin chính thống, tổ chức học tập nghị quyết, chuyên đề qua app Bình dân học vụ số, xây dựng Thư viện tri thức số; lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân; phân tích, dự báo dư luận xã hội; hỗ trợ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cá nhân hóa nội dung theo từng đối tượng, từng địa bàn.

Ứng dụng được thiết kế trên kiến trúc mở, sẵn sàng tích hợp, mở rộng và liên thông với các nền tảng số của Đảng, góp phần xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, phục vụ lâu dài cho sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ứng dụng có các tính năng: cung cấp tin tức, thông tin chính thống; Video, truyền hình, nội dung đa phương tiện (multimedia); Thăm dò dư luận xã hội; Phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân; Nền tảng học tập số; Thư viện số; Báo cáo viên; trợ lý ảo AI…

Đây cũng nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng đồng bộ, liên thông, thống nhất, qua đó chính quyền từng bước gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, hiệu quả và vì nhân dân.