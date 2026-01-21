iPhone Air mất giá kỷ lục chỉ sau 4 tháng ra mắt

(GLO)- Tồn kho cao khiến các đại lý không thể không giảm giá sâu đối với iPhone Air. Đây cũng là mẫu smartphone thể hiện hiệu suất bán hàng kém nhất trong 4 sản phẩm của Apple ra mắt năm 2025.

Khi mới ra mắt, iPhone Air có giá niêm yết 32 triệu đồng. Tuy không cháy hàng tại Việt Nam như model Pro/Pro Max, thiết bị vẫn duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn đầu mở bán.

iPhone Air thể hiện hiệu suất bán hàng kém nhất trong 4 sản phẩm của Apple ra mắt năm 2025. Ảnh: Internet

Mẫu điện thoại này vẫn duy trì giá bán lẻ ở mốc 31-32 triệu đồng đến tháng 11-2025. Các đại lý nhỏ chủ yếu giảm 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho những bản màu kén khách.

Tuy nhiên, gần đây, iPhone Air được điều chỉnh giảm sâu trên các sàn thương mại điện tử. Có thời điểm sản phẩm này chỉ có giá 23 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, tương đương mức giảm gần 9 triệu đồng chỉ sau 4 tháng ra mắt.

Tương tự, iPhone Air tại Thế giới di động ở mức 25 triệu đồng, chưa kèm các voucher trừ tiền. FPT Shop niêm yết ở mốc 26 triệu đồng, kèm quà tặng khi mua kèm SIM, phụ kiện.

Trong khi đó, những thiết bị ra mắt cùng thời điểm như iPhone 17, 17 Pro/Pro Max chỉ được điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng tùy bộ nhớ. Một số phiên bản màu được quan tâm vẫn bán ngang mốc niêm yết từ Apple.

Đáng chú ý, sau khi giảm giá, sản phẩm này cũng không cạnh tranh nổi với các model khác như iPhone 17 bản thường hoặc Oppo Find X9, Vivo X300, Galaxy S25 Ultra…