TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng do vi phạm khi hoạt động tại Việt Nam

(GLO)- Ngày 22-1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) với số tiền 880 triệu đồng vì đã mắc phải 4 nhóm hành vi vi phạm chính khi hoạt động tại Việt Nam.

Án phạt được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nền tảng này có nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là vấn đề khai thác dữ liệu cá nhân.

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, công ty này mắc các lỗi gồm: không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ngoài phạt hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu TikTok phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; chủ động rà soát và hoàn thiện chính sách để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Quyết định xử phạt này diễn ra trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với nhiều áp lực tại Việt Nam liên quan đến trách nhiệm quản lý nội dung và thương mại điện tử.

Thời gian qua, nền tảng này thường xuyên bị phản ánh về tình trạng lan truyền các nội dung độc hại, tin giả (fake news) và các trào lưu (trend) phản cảm gây tác động xấu đến giới trẻ.

Song song với đó, sự bùng nổ của TikTok Shop cũng kéo theo nhiều hệ lụy về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền lợi người mua hàng chưa được đảm bảo chặt chẽ.

Được biết, TikTok Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore, thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực phát triển và vận hành nền tảng mạng xã hội chia sẻ video ngắn TikTok. Công ty chịu trách nhiệm quản lý, vận hành một số thị trường quốc tế của TikTok, trong đó có khu vực Đông Nam Á.