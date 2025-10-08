Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

(GLO)- Một nhóm các gia đình thuộc Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) đã nộp đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc Facebook, Instagram và TikTok vi phạm quy định về giới hạn độ tuổi người dùng, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Trong đơn kiện, nhóm phụ huynh yêu cầu tòa buộc các nền tảng này phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn đối với người dùng dưới 14 tuổi và tuân thủ đầy đủ luật pháp Italy. Họ cũng đề nghị Facebook và Instagram (thuộc sở hữu của Meta) cùng TikTok phải xóa bỏ các thuật toán có khả năng thao túng hành vi người dùng và cung cấp thông tin minh bạch về những tác động tiêu cực tiềm ẩn từ việc sử dụng các nền tảng này.

Công ty luật Ambrosio & Commodo được chỉ định làm đơn vị đại diện pháp lý cho nhóm các gia đình nêu trên. Dự kiến, Ban Thương mại của Tòa án Milan sẽ mở phiên xét xử vụ kiện vào tháng 2/2026.

Phía Meta cho biết công ty luôn coi an toàn của thanh thiếu niên trên mạng là ưu tiên hàng đầu. Meta khẳng định đã thiết lập các cài đặt bảo vệ mặc định cho tài khoản của thanh thiếu niên nhằm giới hạn người có thể liên hệ, nội dung được xem và thời gian sử dụng Facebook, Instagram, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn việc khai man tuổi.

Trong khi đó, TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện.

Vụ kiện tại Italy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia-bao gồm Australia và một số nước châu Âu-đang siết chặt quy định hoặc xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.