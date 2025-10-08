Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Một nhóm các gia đình thuộc Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) đã nộp đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc Facebook, Instagram và TikTok vi phạm quy định về giới hạn độ tuổi người dùng, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Trong đơn kiện, nhóm phụ huynh yêu cầu tòa buộc các nền tảng này phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn đối với người dùng dưới 14 tuổi và tuân thủ đầy đủ luật pháp Italy. Họ cũng đề nghị Facebook và Instagram (thuộc sở hữu của Meta) cùng TikTok phải xóa bỏ các thuật toán có khả năng thao túng hành vi người dùng và cung cấp thông tin minh bạch về những tác động tiêu cực tiềm ẩn từ việc sử dụng các nền tảng này.

anh-man-hinh-2025-10-08-luc-092243.png

Công ty luật Ambrosio & Commodo được chỉ định làm đơn vị đại diện pháp lý cho nhóm các gia đình nêu trên. Dự kiến, Ban Thương mại của Tòa án Milan sẽ mở phiên xét xử vụ kiện vào tháng 2/2026.

Phía Meta cho biết công ty luôn coi an toàn của thanh thiếu niên trên mạng là ưu tiên hàng đầu. Meta khẳng định đã thiết lập các cài đặt bảo vệ mặc định cho tài khoản của thanh thiếu niên nhằm giới hạn người có thể liên hệ, nội dung được xem và thời gian sử dụng Facebook, Instagram, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn việc khai man tuổi.

Trong khi đó, TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện.

Vụ kiện tại Italy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia-bao gồm Australia và một số nước châu Âu-đang siết chặt quy định hoặc xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Chiều 3-10, tại TP Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan cho Giáo sư (GS) Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE và GS Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo. Ảnh: baochinhphu.vn

Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 29-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Trung tâm ICISE và Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Nano trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: An Nhiên

Ðể KH&CN trở thành trụ cột phát triển: Cần cơ chế thật, cách làm thật

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhấn mạnh, muốn KH&CN thực sự trở thành trụ cột phát triển, phải đầu tư cho con người, trao quyền gắn với trách nhiệm và có cơ chế giám sát minh bạch.

Gia Lai bứt phá trong phong trào thi đua chuyển đổi số: Động lực chiến lược cho phát triển bền vững

Gia Lai bứt phá trong thi đua chuyển đổi số

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, tỉnh Gia Lai đã triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động và xã hội số toàn diện.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

null