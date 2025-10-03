Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Indonesia tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok từ ngày 3-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Luật hiện hành của Indonesia quy định mọi nền tảng công nghệ đã đăng ký hoạt động tại nước này đều phải chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn.

Ngày 3-10, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết đã tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok với tư cách tổ chức cung cấp dịch vụ điện tử, sau khi ứng dụng này không cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến tính năng phát trực tiếp.

tiktok-mang-xa-hoi.jpg
Hình ảnh minh họa nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Ảnh: The Current

Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia giải thích một số tài khoản liên quan tới hoạt động cờ bạc trực tuyến đã dùng tính năng phát trực tiếp trên TikTok trong các cuộc biểu tình bạo loạn ở nhiều thành phố của Indonesia từ khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9-2025.

Đồng thời, Chính phủ Indonesia yêu cầu TikTok bàn giao dữ liệu về lưu lượng truy cập, hoạt động phát trực tiếp và doanh thu. Tuy nhiên, TikTok-thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc - chỉ gửi một phần thông tin, viện dẫn quy trình nội bộ của doanh nghiệp không cho phép chia sẻ toàn bộ.

Luật hiện hành của Indonesia quy định mọi nền tảng công nghệ đã đăng ký hoạt động tại nước này đều phải chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn.

Ông Alexander Sabar, quan chức của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số nêu rõ: “Bộ coi đây là việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin để phục vụ giám sát theo pháp luật của Indonesia”. Vì vậy, chính phủ quyết định tạm dừng hiệu lực đăng ký của TikTok.

Trong thời gian này, TikTok từng tạm ngừng tính năng phát trực tiếp với lý do muốn giữ nền tảng “an toàn và văn minh”.

Hiện nay, TikTok có hơn 100 triệu tài khoản người dùng tại Indonesia. Chưa rõ việc truy cập TikTok tại nước này có bị chặn hoàn toàn hay không, song một số người dùng cho biết vẫn có thể truy cập bình thường trong ngày 3-10.

Đáp lại lệnh cấm trên, TikTok cho biết họ chấp hành luật pháp và quy định sở tại. TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi trước thông báo trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Tin tức

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Thời sự - Bình luận

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

null