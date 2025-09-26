Tổng thống D. Trump ký sắc lệnh mở đường cho thương vụ TikTok tại Mỹ

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-9 đã ký một sắc lệnh hành pháp công nhận thỏa thuận sơ bộ cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia theo luật hiện hành.

Theo thỏa thuận được công bố, TikTok sẽ được tách thành một liên doanh mới tại Mỹ với sự tham gia của nhóm nhà đầu tư trong nước, trong đó có Oracle, Silver Lake Partners, Andreessen Horowitz, cùng các doanh nhân Larry Ellison, Michael Dell và Rupert Murdoch. Các nhà đầu tư Mỹ sẽ nắm khoảng 80% cổ phần và quyền kiểm soát hội đồng quản trị, trong khi ByteDance giữ dưới 20% và chỉ có một ghế trong ban lãnh đạo, đồng thời sẽ không tham gia các vấn đề liên quan đến an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn để ByteDance, công ty mẹ của TikTok, thoái vốn tại Mỹ. Ảnh minh họa: Getty

Một điểm then chốt là thuật toán gợi ý - vốn được xem là “vũ khí bí mật” giúp TikTok trở thành nền tảng phổ biến, sẽ được chuyển giao cho liên doanh Mỹ dưới dạng một bản sao được “huấn luyện lại” bằng dữ liệu người dùng Mỹ. Nhà Trắng khẳng định mô hình mới này sẽ được kiểm soát và giám sát để ngăn ngừa mọi nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết thỏa thuận nhằm vừa duy trì hoạt động của TikTok cho hàng trăm triệu người dùng, vừa bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu. Ông xác nhận thương vụ có thể trị giá khoảng 14 tỷ USD, song chi tiết sẽ do các nhà đầu tư quyết định.

Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý để thương vụ tiến hành sau một cuộc điện đàm tuần trước, dù Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, Trung Quốc từng phản đối mạnh mẽ yêu cầu buộc ByteDance thoái vốn, coi đây là “hành động cướp đoạt”, nhưng giới phân tích nhận định Bắc Kinh có thể ưu tiên duy trì quan hệ thương mại ổn định với Washington.

Sắc lệnh mới kéo dài thêm 120 ngày thời hạn thực hiện, tới ngày 23-1-2026, để các bên hoàn tất giao dịch. Đây là diễn biến mới nhất trong tiến trình thi hành luật do Quốc hội Mỹ thông qua dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, quy định TikTok phải bán tài sản tại Mỹ hoặc bị cấm hoạt động.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, TikTok hiện là nguồn tin tức chính của 43% người Mỹ dưới 30 tuổi, cao hơn cả YouTube, Facebook và Instagram, khiến mọi thay đổi đối với nền tảng này có thể tác động mạnh đến cách giới trẻ tiếp cận thông tin.