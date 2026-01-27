Trung Quốc nghiên cứu thành công máy tạo nhịp tim tự cấp điện siêu nhỏ

(GLO)- Một thế hệ máy tạo nhịp tim tự cấp điện siêu nhỏ, có kích thước chỉ như một viên thuốc con nhộng vừa được các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu thành công.

Đây là thành quả hợp tác nghiên cứu kéo dài gần 7 năm giữa Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (UCAS), Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và một số bệnh viện lớn tại Trung Quốc.

Sơ đồ cấu tạo máy tạo nhịp tim không dây tự cấp nguồn điện. Ảnh: Tân Hoa xã/VOV

Điểm mấu chốt công nghệ này nằm ở khả năng tái tạo năng lượng hiệu quả. Thay vì dùng pin, thiết bị được tích hợp mô-đun sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ để chuyển hóa động năng từ chính nhịp đập của trái tim thành điện năng, đủ để tự vận hành ổn định.

Trong thử nghiệm tiền lâm sàng kéo dài 1 tháng trên động vật, thiết bị đã chứng minh khả năng tự cấp năng lượng liên tục và điều chỉnh nhịp tim hiệu quả, mở ra triển vọng ứng dụng trên cơ thể người.

Nếu thành công trong các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, công nghệ này không chỉ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bệnh nhân tim mạch, mà còn có thể mở rộng ứng dụng cho nhiều loại thiết bị y tế cấy ghép khác trong tương lai.

Trước đó, vào năm ngoái, nhóm nhà khoa học tại Đại học Northwestern (Hoa Kỳ) cũng đã phát triển máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới - một thiết bị điều chỉnh nhịp tim tạm thời nhỏ hơn hạt gạo, có thể tiêm vào cơ thể và điều khiển bằng ánh sáng, sau đó tự tan.

Tuy nhiên, thiết bị này vẫn phải nhận năng lượng từ pin galvanic, sử dụng chất lỏng trong cơ thể để chuyển đổi năng lượng hóa học thành các xung điện kích thích tim.