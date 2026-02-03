Trung Quốc phát triển hệ thống AI tổng quát đầu tiên trên thế giới tự động ra đề và giải đề Toán

(GLO)- Nhóm nghiên cứu của Viện Trí tuệ nhân tạo tổng quát Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phát triển hệ thống AI tổng quát đầu tiên trên thế giới được trang bị khả năng kép tự động ra đề và tự động giải đề Toán mang tên TongGeometry.

Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Nature Machine Intelligence.

Các thành viên nhóm nghiên cứu thảo luận về các vấn đề hình học trong thiết kế thuật toán. Ảnh: Tân Hoa xã/VOV

Theo nhóm nghiên cứu, TongGeometry có thể xác định và trích xuất các bài toán chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà toán học từ các tổ hợp khổng lồ.

So với AlphaGeometry - hệ thống AI cấp độ Olympic về hình học được DeepMind của Google phát triển vào đầu năm 2024, TongGeometry cho thấy mức độ thông minh cao hơn khi có thể giải tất cả các bài toán hình học của 25 năm qua trong tối đa 38 phút, với hiệu quả và độ chính xác suy luận đạt mức cao nhất thế giới.

Ngoài ra, TongGeometry còn là một bậc thầy ra đề. Theo đó, 3 bài toán hình học do hệ thống tự động tạo ra đã được chính thức đưa vào cuộc thi toán trung học cấp quốc gia năm 2024 (khu vực Bắc Kinh) và cuộc thi Ersatz Math Olympiad của Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên các bài toán do AI tạo ra được đưa vào các cuộc thi toán học cấp cao dành cho con người.