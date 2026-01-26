RedMagic 11 Pro: Điện thoại chơi game có bộ tản nhiệt lỏng đầu tiên trên thế giới

(GLO)- Mẫu 11 Pro vừa ra mắt của RedMagic hiện được bán chính hãng tại Việt Nam. Đây là dòng máy chuyên game, sử dụng chip Snapdragon 8 Elite gen 5 đầu tiên phân phối trong nước. Bộ tản nhiệt chất lỏng cũng lần đầu xuất hiện trên một chiếc điện thoại thông minh.

Mảng điện thoại chơi game bùng nổ từ giai đoạn 2018 với sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như: Black Shark, Lenovo, Razer, Asus... Tuy nhiên, các hãng này đều rút dần, đồng nghĩa với việc chỉ còn RedMagic theo đuổi cuộc đua.

Bộ tản nhiệt lỏng trên RedMagic 11 Pro được thiết kế với bộ phận chính hình tròn và một vạch ngắn bên dưới. Ảnh: Internet

Trong khi hầu hết smartphone cao cấp chỉ dừng lại ở làm mát bằng buồng hơi thụ động, RedMagic đã đưa công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng AquaCore vào một thiết bị di động. Việc này trở nên tất yếu khi các bộ xử lý di động ngày càng mạnh mẽ, tạo ra lượng nhiệt lớn.

Với RedMagic 11 Pro, bộ tản nhiệt lỏng được gắn sẵn từ lúc xuất xưởng. Nhà sản xuất đã thiết kế để nó nằm hoàn toàn dưới mặt lưng, không tăng kích thước hay khó khăn trong quá trình sử dụng.

Bộ tản nhiệt lỏng được thiết kế với bộ phận chính hình tròn và một vạch ngắn bên dưới, tương đồng MagSafe trên iPhone nhưng không dành để gắn phụ kiện.

Vật liệu bên trong có màu xanh là chủ yếu, kèm thêm thành phần màu trắng không hòa tan. Khi hoạt động, người dùng có thể nhìn thấy cách luồng chất lỏng luân chuyển để tản nhiệt cho thiết bị.

Việc kết hợp giữa quạt mở tốc độ cao (24.000 vòng/phút), buồng hơi và keo tản nhiệt kim loại lỏng đã tạo thành hệ sinh thái xử lý quá tải khi mẫu máy gaming hoạt động, giúp máy mát hơn khi vận hành.

Sự ra mắt của RedMagic 11 Pro mở ra một chương mới cho trải nghiệm chơi game di động. Ảnh: Znews

Về trải nghiệm chơi game, mẫu 11 Pro không khác nhiều đời trước, song 2 nút phụ bên hông có diện tích lớn hơn giúp dễ thao tác. Máy được thiết kế vuông vức, trọng lượng nặng hơn hầu hết smartphone. Giao diện sử dụng cũng có đủ bộ công cụ mở rộng cho game.

Đáng chú ý, chiếc điện thoại này vẫn giữ được kích thước tương đối mỏng (8,9 mm) và tích hợp viên pin lớn 7.500 mAh, cung cấp hơn 13 giờ chơi game liên tục.

Sự ra mắt của RedMagic 11 Pro đánh dấu một bước tiến quan trọng, phá vỡ giới hạn làm mát trên smartphone và mở ra một chương mới cho trải nghiệm chơi game di động. Tại Việt Nam, RedMagic 11 Pro hiện có giá khoảng 23 triệu đồng.