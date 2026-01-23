Xã Ân Tường triển khai phong trào xây dựng “Gia đình số”

Đồng chí Thái Danh Hân - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 xã Ân Tường trao bản cam kết thực hiện cho bí thư các chi bộ thôn. Ảnh: Tống Bình

Theo thông tin tại hội nghị, xã Ân Tường đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026, tỷ lệ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên đạt các tiêu chí và được công nhận “Gia đình số” là 100%; gia đình có đảng viên, đoàn viên, có con, em là sinh viên, học sinh phổ thông (từ lớp 8 trở lên) đạt trên 95%; gia đình có hội đoàn viên là phụ nữ, nông dân đạt ít nhất 70%.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường trao bản cam kết thực hiện cho trưởng ban công tác Mặt trận các thôn. Ảnh: Tống Bình

Để thực hiện đảm bảo các mục tiêu trên, UBND xã Ân Tường đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”; đảm nhiệm vai trò then chốt trong tham gia triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Tổ trực tiếp tiếp cận người dân, hướng dẫn thực hành, phổ cập kỹ năng số, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tiếp nhận phản ánh, nhu cầu hỗ trợ của người dân, chuyển thông tin về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, bí thư các chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn ký cam kết với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường về triển khai thực hiện các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó có các nội dung về xây dựng "Gia đình số". Đồng thời, ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng xã với 19 thành viên.

Được biết, các tiêu chí cơ bản để đạt “Gia đình số” là: có điện thoại thông minh kết nối internet, có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; biết tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chia sẻ, hướng dẫn hộ khác sử dụng dịch vụ số…