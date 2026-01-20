Từ 1-3, thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao viễn thông di động mặt đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2026.

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động có thể được tiến hành tối thiểu qua 1 trong 3 phương thức: trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); trực tuyến thông qua ứng dụng di động hoặc trang web của doanh nghiệp viễn thông hoặc có thể đến trực tiếp tại điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông.

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động có thể được tiến hành trực tiếp tại điểm của doanh nghiệp viễn thông. Ảnh: VGP

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đã đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể đối với số thuê bao dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (H2H).

Đối với cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc tổ chức hoạt động tại Việt Nam, việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua sự đối soát giữa giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo trùng khớp tối thiểu 4 trường thông tin bao gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Với trường hợp cá nhân chỉ có một số thuê bao, mã xác thực một lần (OTP) sẽ được gửi trực tiếp đến số đó để phục vụ quá trình xác thực. Nếu khách hàng thay đổi thiết bị sử dụng số thuê bao di động, họ phải thực hiện xác thực lại thông tin như trường hợp đăng ký từ số thuê bao thứ hai trở đi.

Khi khách hàng muốn kích hoạt thêm SIM mới, doanh nghiệp viễn thông không chỉ phải xác thực điện tử mà còn phải áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế để phòng chống gian lận.

Cụ thể, hình thức khớp đúng thông tin sinh trắc học khuôn mặt phải có độ chính xác cao theo tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement với tỷ lệ chấp nhận sai thấp hơn 0,01%.

Đối với người nước ngoài sử dụng hộ chiếu để đăng ký, dự thảo nêu rõ thuê bao H2H đầu tiên sẽ có thời gian sử dụng dịch vụ tối đa là 30 ngày.

Sau thời hạn này, số thuê bao sẽ bị giới hạn tính năng, chỉ có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn và truy cập Internet hoặc gọi khẩn cấp. Nếu muốn sử dụng lâu dài, người dùng phải thực hiện xác thực trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng.

Theo dự thảo, doanh nghiệp tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều (chỉ nhận được cuộc gọi đến, tin nhắn đến và dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ viễn thông khẩn cấp) đối với các số thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin thuê bao hoặc xác thực không thành công cho đến khi hoàn tất xác thực thông tin thuê bao theo quy định.

Trong thời hạn quy định tại Điều 25 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều và thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với các số thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo yêu cầu hoặc xác thực không thành công.