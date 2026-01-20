Nga sẽ vận hành hệ thống thông tin nhà nước "Chống gian lận"

(GLO)- Bộ Phát triển kỹ thuật số Nga vừa công bố gói "Chống gian lận 2.0" cùng với hệ thống thông tin nhà nước "Chống gian lận" sẽ chính thức hoạt động trong năm nay.

Hệ thống thông tin nhà nước sẽ kết nối ngân hàng, cơ quan điều tra, nhà mạng và cơ quan quản lý vào 1 mạng lưới kỹ thuật số duy nhất, tạo cơ sở dữ liệu về cá nhân khả nghi và nhanh chóng thích ứng với các thủ đoạn mới.

Đây là cơ sở hạ tầng thống nhất nhằm bảo vệ người dân trước các vụ lừa đảo tài chính bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng với mã số thuế, chặn trang web gian lận và gắn mác cuộc gọi từ nước ngoài.

Hệ thống thông tin nhà nước sẽ kết nối ngân hàng, nhà mạng và cơ quan chính phủ để trao đổi dữ liệu nhanh chóng về các hoạt động đáng ngờ. Ảnh minh họa: TTO

Biện pháp đầu tiên là giới hạn số thẻ thanh toán mỗi người được sở hữu, chỉ tối đa 5 thẻ tại một ngân hàng và không quá 20 thẻ từ tất cả ngân hàng.

Các thẻ này sẽ được liên kết với mã số thuế INN của chủ thẻ, ngăn chặn việc phát hành hàng loạt thẻ dưới tên người đã qua đời hoặc bằng giấy tờ bị đánh cắp. Đây là giải pháp khắc phục lỗ hổng mà tội phạm đang khai thác.

Biện pháp thứ hai là tạo ra hệ thống thông tin thống nhất giữa nhà mạng viễn thông và ngân hàng. Khi một số điện thoại bị báo cáo liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ngân hàng sẽ tự động nhận thông báo và có quyền tạm dừng giao dịch thẻ trong 24 giờ, để chủ sở hữu có thời gian xác minh. Khách hàng sẽ ngay lập tức được thông báo để kiểm tra.

Một số chuyên gia cho rằng việc chặn trang web, gắn nhãn cuộc gọi quốc tế và nâng cao nhận thức người dân là những trọng tâm của chính sách này.