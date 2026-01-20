Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Nga sẽ vận hành hệ thống thông tin nhà nước "Chống gian lận"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, TTXVN)

(GLO)- Bộ Phát triển kỹ thuật số Nga vừa công bố gói "Chống gian lận 2.0" cùng với hệ thống thông tin nhà nước "Chống gian lận" sẽ chính thức hoạt động trong năm nay.

Hệ thống thông tin nhà nước sẽ kết nối ngân hàng, cơ quan điều tra, nhà mạng và cơ quan quản lý vào 1 mạng lưới kỹ thuật số duy nhất, tạo cơ sở dữ liệu về cá nhân khả nghi và nhanh chóng thích ứng với các thủ đoạn mới.

Đây là cơ sở hạ tầng thống nhất nhằm bảo vệ người dân trước các vụ lừa đảo tài chính bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng với mã số thuế, chặn trang web gian lận và gắn mác cuộc gọi từ nước ngoài.

nga-se-van-hanh-he-thong-thong-tin-nha-nuoc-22chong-gian-lan22.jpg
Hệ thống thông tin nhà nước sẽ kết nối ngân hàng, nhà mạng và cơ quan chính phủ để trao đổi dữ liệu nhanh chóng về các hoạt động đáng ngờ. Ảnh minh họa: TTO

Biện pháp đầu tiên là giới hạn số thẻ thanh toán mỗi người được sở hữu, chỉ tối đa 5 thẻ tại một ngân hàng và không quá 20 thẻ từ tất cả ngân hàng.

Các thẻ này sẽ được liên kết với mã số thuế INN của chủ thẻ, ngăn chặn việc phát hành hàng loạt thẻ dưới tên người đã qua đời hoặc bằng giấy tờ bị đánh cắp. Đây là giải pháp khắc phục lỗ hổng mà tội phạm đang khai thác.

Biện pháp thứ hai là tạo ra hệ thống thông tin thống nhất giữa nhà mạng viễn thông và ngân hàng. Khi một số điện thoại bị báo cáo liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ngân hàng sẽ tự động nhận thông báo và có quyền tạm dừng giao dịch thẻ trong 24 giờ, để chủ sở hữu có thời gian xác minh. Khách hàng sẽ ngay lập tức được thông báo để kiểm tra.

Một số chuyên gia cho rằng việc chặn trang web, gắn nhãn cuộc gọi quốc tế và nâng cao nhận thức người dân là những trọng tâm của chính sách này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Gia Lai: 50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Tin tức công nghệ

(GLO)- Chiều 26-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) và Đại học Duy Tân tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2025.

null