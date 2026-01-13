Hàn Quốc phối hợp với Campuchia bắt giữ 26 nghi phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

(GLO)- Ngày 12-1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo một đội điều tra chung giữa Hàn Quốc và Campuchia đã bắt giữ 26 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng bức tình dục quy mô lớn đặt cơ sở tại Phnom Penh.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12-1. Ảnh: YONHAP/SGGPO

Chiến dịch đột kích vào văn phòng và nơi ở của nhóm này diễn ra vào ngày 5-1, với sự phối hợp giữa Cảnh sát Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và lực lượng chức năng Campuchia. Nhóm tội phạm được xác định có cả công dân Hàn Quốc. Quốc tịch cụ thể của từng đối tượng sẽ được xác minh sau khi hoàn tất thủ tục dẫn độ.

Theo bà Kang Yu Jung-người phát ngôn của Phủ Tổng thống, nhóm 26 nghi phạm giả danh cán bộ thuộc các cơ quan chính phủ như công tố viên và cơ quan quản lý tài chính. Bọn tội phạm đe dọa các nạn nhân và yêu cầu yêu cầu kiểm tra tài sản để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 26,7 tỷ won (tương đương 18,2 triệu USD) với tổng số nạn nhân là 165 công dân Hàn Quốc.

Vụ án không chỉ dừng lại ở lừa đảo tài chính. Nhóm tội phạm này đã lợi dụng sự tổn thương về tâm lý để ép buộc nhiều nạn nhân nữ phải quay video hoặc gửi ảnh có nội dung khiêu dâm, phục vụ cho mục đích tống tiền và phát tán trái phép.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ ngăn chặn ngay việc lan truyền các video và hình ảnh bóc lột tình dục. Đồng thời, kiên quyết sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với bất kỳ cá nhân nào gây hại cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Chiến dịch lần này diễn ra trong bối cảnh Seoul đang thắt chặt an ninh và tăng cường trấn áp các đường dây tội phạm tại Campuchia, sau vụ việc một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn và tử vong tại một trung tâm lừa đảo tại Campuchia vào tháng 8 năm ngoái.