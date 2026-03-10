Tỉnh đoàn Gia Lai tặng 450 suất quà cho người dân các xã phía Tây

(GLO)- Ngày 10-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã phía Tây.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Pia được nhận phần quà ý nghĩa của Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao 140 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Ia Boòng, Ia Pia và Ia Tôr.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn đối với người dân vùng khó, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh (bìa phải) tặng quà cho người dân xã Ia Boòng. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 13-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục trao 310 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Bàu Cạn, Ia Krêl, Ia Púch, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nan và Ia Pnôn.