Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng 450 suất quà cho người dân các xã phía Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã phía Tây.

nguoi-dan-co-hoan-canh-kho-khan-o-xa-ia-pia-duoc-nhan-phan-qua-y-nghia-cua-tinh-doan-gia-lai.jpg
Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Pia được nhận phần quà ý nghĩa của Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao 140 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Ia Boòng, Ia Pia và Ia Tôr.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn đối với người dân vùng khó, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

anh-do-duc-thanh-bia-phai-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-doan-gia-lai-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-ia-boong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh (bìa phải) tặng quà cho người dân xã Ia Boòng. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 13-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục trao 310 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Bàu Cạn, Ia Krêl, Ia Púch, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nan và Ia Pnôn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn khởi động Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Chuyển động trẻ

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

null