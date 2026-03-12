Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 có nhiều điều chỉnh

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Thông tư mới điều chỉnh một số quy định và quy trình tổ chức thi nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh minh họa: M.T

Cụ thể, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành 1 loại duy nhất là “giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành “giấy chứng nhận kết quả thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Đồng thời, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo (trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, giảm 5 ngày so với trước đây) để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn (trong vòng 15 ngày), thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Một điều chỉnh khác trong kỳ thi năm nay liên quan đến chấm thi đó là bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên được điều chỉnh điểm, kể cả tăng hay giảm.

Tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo chấm phúc khảo và các giám khảo chấm trước đó. Quy định này nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình phúc khảo bài thi.

Theo quy định mới, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành 1 loại duy nhất là “giấy báo dự thi”. Ảnh minh họa: M.T

Bên cạnh đó, các diện ưu tiên cũng được điều chỉnh theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Được biết, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tháng 3 này, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho 34 sở GD&ĐT.