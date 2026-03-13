Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Gia Lai đề xuất chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú và học sinh xã Nhơn Châu

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng 2 dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thiện, các dự thảo sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Các dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định của Trung ương về chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, trong đó có Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú và xã Nhơn Châu. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền ăn đối với học sinh DTTS học nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, học sinh DTTS đang học tập tại các trường này dự kiến được hỗ trợ thêm tiền ăn với mức 540.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong 1 năm học. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn Châu đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, học sinh dự kiến được hỗ trợ tiền ăn bằng 30% mức lương cơ sở/tháng, tiền nhà ở 10% mức lương cơ sở/tháng; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh/tháng và hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng trong 1 năm học.

Các chính sách hỗ trợ được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

- Dự thảo hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú tại đây.

- Dự thảo hỗ trợ học sinh xã Nhơn Châu tại đây.

null