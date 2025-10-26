Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo đó, dự thảo được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục năm 2019, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học phí, miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục.

img-9800.jpg
Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính giáo dục. Ảnh: Hồ Điểm

Nghị quyết sẽ áp dụng cho học sinh mầm non, phổ thông công lập; các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý; các tổ chức, cá nhân có liên quan. Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ được quy định tại phụ lục kèm theo, bao gồm nhiều loại hình như bán trú, ăn uống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, thư viện, công nghệ thông tin, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ học sinh khuyết tật…

Các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể, bảo đảm không vượt quá quy định, đồng thời công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của phụ huynh, đoàn thể và xã hội.

Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính giáo dục, hạn chế tình trạng lạm thu, tạo sự đồng thuận trong xã hội và giúp các cơ sở giáo dục công lập có thêm điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ năm 2025, đồng thời thay thế các quy định cũ để bảo đảm thống nhất, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết dự thảo Nghị quyết tại đây.

