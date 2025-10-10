Gia Lai: Xây dựng dự thảo nghị quyết về học phí và hỗ trợ học phí

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai vừa hoàn thành dự thảo 2 nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sắp tới liên quan đến mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026.

Theo dự thảo nghị quyết về quy định học phí, mức thu dự kiến áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2025-2026 là 300 nghìn đồng/học sinh/tháng ở khu vực thành thị, 100 nghìn đồng ở nông thôn và 50 nghìn đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Riêng bậc THPT, học sinh nông thôn dự kiến đóng 200 nghìn đồng/tháng, miền núi 100 nghìn đồng/tháng. Đây là mức được xây dựng trên cơ sở khung học phí Chính phủ quy định, đồng thời có điều chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khi đó, dự thảo nghị quyết về hỗ trợ học phí xác định ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở dân lập, tư thục. Đối tượng ưu tiên là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, duy trì sĩ số học sinh, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.

Cả 2 dự thảo được xây dựng trên cơ sở các văn bản chỉ đạo từ Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 và Kết luận số 91-KL/TW năm 2024 của Trung ương; Nghị quyết số 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, cùng quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.