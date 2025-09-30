Gia Lai sẽ quy định danh mục cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông DTNT

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đang trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quyết định này quy định chi tiết điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12-3-2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Học sinh trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm. Ảnh minh họa: M.T

Đối tượng áp dụng là học sinh DTNT học tại cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh DTNT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về danh mục, số lượng đồ dùng cá nhân được cấp 1 lần/1 cấp học (THCS và THPT) cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú gồm: chăn, đệm, màn, chiếu cá nhân (mỗi loại 1 cái); ga đệm, gối (vỏ, lõi), ô cá nhân hoặc áo mưa, ghế nhựa, khăn, thau nhựa (mỗi loại 2 cái) và móc treo đồ (20 cái).

Về danh mục, số lượng học phẩm và quần áo đồng phục được cấp mỗi năm học cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú gồm: vở viết (cấp THCS 30 quyển, THPT 40 quyển); cặp sách hoặc ba lô học sinh (1 cái); bút bi (cấp THCS 20 cái, THPT 24 cái); bút chì (cấp THCS 2 cái, THPT 3 cái); tẩy, kéo thủ công, compa và thước bộ, hộp bút sáp màu (mỗi loại 1 cái/hộp); giấy màu thủ công, giấy vẽ (mỗi loại 15 tờ); quần áo đồng phục (áo khoác 1 cái, quần áo học sinh 2 bộ).