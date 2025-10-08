Giúp học sinh nghèo không bỏ học

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Trường THPT Trường Chinh hiện có 28 lớp học với 1.297 học sinh; trong đó, có 422 học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jrai, Bahnar đến từ các xã: Chư Sê, Ia Tôr, Al Bá, Bờ Ngoong, Ia Hrú.

Trường cách trung tâm xã Chư Sê 7 km, xung quanh trường không có nhà thuê, phòng trọ để các em học sinh thuê ở đi học. Trước đây, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, giao thông cách trở, quãng đường đến trường xa xôi, nhiều học sinh dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng.

Ở khu tập thể, các em học sinh sống chan hòa và giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: R’Ô Hok

Để hạn chế tình trạng bỏ học, từ năm 2017, nhà trường triển khai khu nhà ở cho học sinh bằng việc cải tạo lại khu nhà tập thể của giáo viên, với đầy đủ điện nước, vệ sinh sạch sẽ để hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho học sinh nghèo ở xa.

Ban đầu khu tập thể chỉ có 11 phòng, bố trí cho 35 học sinh ở lại. Đến nay, nhà trường đã xây dựng thêm nâng tổng số lên 16 phòng, hỗ trợ chỗ ở cho 123 học sinh người dân tộc thiểu số. Việc xét duyệt chỗ ở được thực hiện kỹ lưỡng, dựa trên hoàn cảnh cụ thể của từng em.

Cô Nguyễn Thị Huệ-Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh-cho biết: “Mỗi phòng được sắp xếp theo khu vực địa phương để thuận tiện sinh hoạt, hỗ trợ nhau. Các em tự bầu trưởng phòng, phó phòng để cùng quản lý, nhắc nhở trong học tập và sinh hoạt.

Nhà trường phân công giáo viên, nhân viên trong khu tập thể trực tiếp quản lý; phân công các tổ chuyên môn phụ trách từng phòng, phối hợp rèn luyện nền nếp, thói quen học tập cho học sinh”.

Theo ông Kpă Thuyết-nhân viên bảo vệ của trường, các em được tạo điều kiện ở lại trường những năm qua đều sống nền nếp, chăm ngoan. Ngoài giờ học chính khóa, các em tích cực rèn luyện thể dục thể thao. Buổi tối từ 18 giờ 45 phút đến 21 giờ là giờ tự học nghiêm túc tại lớp. Đến nay chưa có em nào vi phạm nội quy hay tự ý ra ngoài.

Em R’ô H’Phẽ ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của trường. Ảnh: R’Ô Hok

Năm học này là năm thứ ba nữ sinh R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) được hỗ trợ chỗ ở tại khu tập thể. Nhà H’Phẽ ở làng Dek (xã Ia Hrú), cách trường 27 km. Gia đình em rất khó khăn, không có phương tiện đi học.

“Nếu không được hỗ trợ chỗ ở, chắc em đã phải nghỉ học. Phòng của em đang có 9 học sinh cùng ở. Em là trưởng phòng có trách nhiệm quản lý, nhắc nhở các bạn trong sinh hoạt và học tập. Em cố gắng học thật tốt để có thể thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, sau này trở thành giáo viên và quay về giúp đỡ các em nhỏ ở quê hương mình”-H’Phẽ bộc bạch.

Em Kpuih H’Hương (lớp 12A1) cũng đang ở tại khu tập thể của trường. Nhà H’Hương (làng U Diếp, xã Al Bá) chỉ có 1 sào lúa, thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê của bố mẹ. Trước đây, anh trai của em cũng từng học tại trường và được hỗ trợ chỗ ở.

Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh sống tại khu tập thể tự trồng rau trong khuôn viên để cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ảnh: R’Ô Hok

H’Hương chia sẻ: “Ở khu tập thể, chúng em sống chan hòa, giúp đỡ nhau trong học tập. Để cải thiện bữa ăn, chúng em tự trồng thêm rau trong khuôn viên trường. Nhà trường và các nhà hảo tâm còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị học tập, giúp chúng em vơi bớt nỗi lo để yên tâm học hành”.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ chỗ ở, nhà trường còn vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, xe đạp và thiết bị học tập cho học sinh của trường.

Năm học 2024-2025, nhà trường vận động được hơn 507 triệu đồng. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, các đơn vị, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho trường hơn 154 triệu đồng.

Nhờ những sự hỗ trợ tích cực đó, tỷ lệ học sinh đến lớp của trường luôn đạt cao, tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể. Năm học 2024-2025, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%.

Cô Nguyễn Thị Huệ cho biết: “Nhiều học sinh được hỗ trợ chỗ ở sau khi tốt nghiệp THPT ra trường đã có việc làm ổn định hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Một số em trở về đóng góp cho địa phương. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì việc hỗ trợ chỗ ở, đồng thời kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm có các hình thức ủng hộ, giúp đỡ để tạo điều kiện cho học sinh nghèo yên tâm học tập”.