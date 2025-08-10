Danh mục
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Theo đó, Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trụ sở đặt tại Sở Y tế.

z6653542497575-05ecce3bb5e96850af027b2d8902635c.jpg
UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Hội đồng Quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Nhân sự cụ thể của Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định. Giám đốc Quỹ do lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác trẻ em kiêm nhiệm. Bộ máy giúp việc của Quỹ (gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ...) do Sở Y tế kiêm nhiệm.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết, không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Nhà nước ưu tiên.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có chức năng vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng, đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật và tài trợ, hỗ trợ tài chính và vật chất để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhằm phát huy truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc, để hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động các nguồn lực từ cộng đồng trong tỉnh, trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhiệm vụ cụ thể của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-8-2025 và thay thế Quyết định số 5795/QĐ-UB ngày 5-10-1994 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định; Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 13-11-2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai.

