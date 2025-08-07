Tích cực chuẩn bị mô hình bán trú trước năm học mới

(GLO)- Nhiều trường học đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Trong đó, công tác tổ chức học bán trú được đặc biệt quan tâm.

Không còn giới hạn ở vùng núi hay khu vực đặc biệt khó khăn, công tác tổ chức học bán trú hiện được quan tâm ở cả khu vực đô thị với mục tiêu giữ vững sĩ số, ổn định nền nếp học tập và hỗ trợ phụ huynh an tâm lao động sản xuất.

Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất

Tại Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), không khí chuẩn bị cho năm học mới đã sôi động từ đầu tháng 7. Năm nay, toàn trường có 555 học sinh, trong đó, 410 học sinh đăng ký bán trú.

“Mô hình bán trú đã trở thành một phần không thể thiếu trong tổ chức dạy học. Nhiều phụ huynh là cán bộ, công chức, viên chức làm việc cả ngày, trong khi một số học sinh lại ở xa trường. Nếu không có bán trú, nhà trường sẽ rất khó giữ ổn định nền nếp học tập buổi chiều”, bà Phạm Thị Bình Yên, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Theo bà Yên, ngoài việc rà soát số học sinh đăng ký, giai đoạn này, nhà trường còn kiểm tra chất lượng phòng ở, trong tháng 8 sẽ bổ sung chăn gối, thảm ngủ, nâng cấp hệ thống thoát nước và cải tạo bếp ăn. “Chúng tôi phải đảm bảo từ bữa ăn đến giấc ngủ đều đạt yêu cầu thì học sinh mới yên tâm ở lại”, bà Yên nói.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Dơng số 1 (xã Mang Yang) cho biết: Năm học này, nhà trường dự kiến có 100 học sinh đăng ký bán trú; có 2 nhân viên hỗ trợ cho công tác bán trú. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tập trung chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất như bếp ăn, phòng nghỉ, đồng thời siết chặt công tác quản lý trong suốt thời gian học sinh ở lại trường.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Canh Liên (xã Canh Liên) năm học sắp tới dự kiến có 93 học sinh dân tộc thiểu số tham gia học bán trú. Từ giai đoạn này, nhà trường đã tổ chức kiểm tra phòng nội trú, hệ thống điện nước và tuyển bổ sung nhân viên cấp dưỡng.

Nhân viên Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc) kiểm tra cơ sở vật chất cho bán trú trước năm học mới. Ảnh: Hồ Điểm

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 94 trường tổ chức học bán trú, trong đó, một số địa phương như phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây… tổ chức bán trú 100%. Những con số này cho thấy mô hình bán trú hiện đã phổ biến rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn

Bán trú hiện không còn là đặc thù riêng của vùng khó mà là nhu cầu phổ biến, giảm áp lực cho phụ huynh, nhất là tại các khu đô thị mới và địa bàn giãn dân. Bên cạnh xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân sự phụ trách quản sinh, Sở GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo các trường kiểm tra định kỳ bếp ăn và vệ sinh nội trú.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Các trường được yêu cầu ký hợp đồng cung cấp thực phẩm rõ ràng, niêm yết thực đơn và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Đồng thời, địa phương sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trong suốt năm học.

Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc) kiểm tra cơ sở vật chất phòng bán trú. Ảnh: Hồ Điểm

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc) dự kiến có 255 học sinh đăng ký bán trú. Ông Ngô Lâm Trường Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng và an toàn bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường chủ động hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí đội ngũ phục vụ gồm 2 cán bộ quản lý; 2 nhân viên y tế, kế toán; 7 nhân viên chăm sóc; 2 bảo vệ, tạp vụ và 1 giáo viên kiêm tổng phụ trách Đội hỗ trợ.

Vấn đề nhân sự phục vụ bán trú cũng đang là áp lực không nhỏ. Các trường cần có cơ chế để tuyển nhân viên cấp dưỡng, quản sinh và y tế học đường. Hiện nay, phần lớn các vị trí này là hợp đồng ngắn hạn hoặc do giáo viên kiêm nhiệm nên rất vất vả.

“Chúng tôi phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khâu chăm sóc, giám sát học sinh bán trú. Nội quy, quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được quán triệt kỹ lưỡng”, bà Phạm Thị Tuyết nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức học bán trú không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn ở mà còn tạo điều kiện cho học sinh ôn bài, tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, tăng tính kỷ luật và tự lập. Tuy nhiên, để mô hình bán trú vận hành bền vững và chất lượng cần có chính sách riêng cho mô hình này như: hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất, tuyển đủ nhân sự phục vụ, có chế độ phù hợp cho giáo viên kiêm nhiệm và hướng dẫn triển khai thống nhất trên toàn tỉnh.