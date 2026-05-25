Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Trước đó, theo Báo cáo số 1518/BVĐKTT-KHTH ngày 24-5-2026 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai gửi Sở Y tế, đến thời điểm báo cáo, Bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 22 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì mua tại hiệu L.H.

Trong số này, có 16 trường hợp được chỉ định nhập viện điều trị, gồm: 5 trường hợp tại Khoa Nhi, 4 trường hợp tại Khoa Truyền nhiễm, 6 trường hợp tại Khoa Nội tiêu hóa và 1 trường hợp tại Khoa Nội tổng hợp. Ngoài ra, 6 trường hợp được xử trí tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, tình trạng ổn định và được cho về theo dõi ngoại trú.

Lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo các khoa lâm sàng theo dõi sát tình trạng người bệnh, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị kịp thời.

Đến ngày 25-5, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện điều trị đã tăng lên 39 ca. Các bệnh nhân nhập viện từ tối 23 đến ngày 24-5 với các triệu chứng như: sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… Trong số này có nhiều trẻ em.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, sức khỏe các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, một số trường hợp có thể xuất viện, các ca còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Nhiều bệnh nhân vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: Thảo Khuy

Qua thông tin ban đầu, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại tiệm L.H. trên đường Hùng Vương trước khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm để làm rõ.

Tại Khoa Truyền nhiễm, nhiều bệnh nhân vẫn còn tình trạng mệt mỏi, đau bụng và tiêu chảy.

Chị N.T.T.D. (SN 1981, trú phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Sáng 22-5, chị mua bánh mì tại tiệm L.H. cho cả gia đình ăn sáng. Đến tối cùng ngày, 4 thành viên trong gia đình đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, sốt và tiêu chảy.

“Chồng tôi và con trai lớn bị nhẹ nên tự điều trị tại nhà. Tôi và con út 13 tuổi nặng hơn nên phải nhập viện. Ngoài gia đình tôi, một số người hàng xóm cũng gặp tình trạng tương tự sau khi ăn bánh mì ở tiệm này” - chị D. cho hay.

Thông tin nhiều người bị tiêu chảy, nóng lạnh do ăn bánh mì đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, chị N.C.L (SN 1996, trú xã Cát Tiến) cho biết: Cả gia đình 7 người sau khi ăn bánh mì đều bị đau bụng, nôn ói và phải nhập viện điều trị, trong đó có 4 trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai - cho hay: Đơn vị đã nắm thông tin và đang phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.