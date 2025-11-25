Vụ ngộ độc do ăn bọ xít tại Gia Lai: Bệnh nhân đã tử vong

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai-cho biết: Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bọ xít tại thôn Xuân Me (xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) đã tử vong.

Sau khi nắm thông tin vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập Tổ điều tra, xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc tại Trung tâm Y tế Chư Prông và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả điều tra, xác minh ghi nhận: Bệnh nhân là anh T.Đ.T (SN 1983, tạm trú tại thôn Xuân Me, xã Ia Boòng; thường trú tại Ấp Lợi Hà, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Sáng 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào tối cùng ngày. Ảnh: Như Nguyện

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày. Trưa 22-11, bệnh nhân ăn nhầm con bọ xít (không rõ loại, không rõ số lượng, không uống rượu và không ăn các thực phẩm khác). Sau khi ăn khoảng 3 giờ, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn nhiều lần, nôn ra ít máu đỏ nhạt, đi cầu phân lỏng nước khoảng 10 lần, mệt nhiều, chưa uống thuốc gì trước khi vào viện.

Bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Chư Prông lúc 18 giờ 9 phút ngày 22-11. Đến 8 giờ 28 phút ngày 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tử vong vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23-11. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn; đột quỵ, không xác định do xuất huyết hay nhồi máu; viêm cơ tim cấp; sốc phản vệ, chưa xác định; suy thận cấp…

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, bệnh nhân tử vong nghi ngờ do ăn bọ xít (không rõ loại).