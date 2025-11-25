Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Vụ ngộ độc do ăn bọ xít tại Gia Lai: Bệnh nhân đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai-cho biết: Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bọ xít tại thôn Xuân Me (xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) đã tử vong.

Sau khi nắm thông tin vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập Tổ điều tra, xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc tại Trung tâm Y tế Chư Prông và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả điều tra, xác minh ghi nhận: Bệnh nhân là anh T.Đ.T (SN 1983, tạm trú tại thôn Xuân Me, xã Ia Boòng; thường trú tại Ấp Lợi Hà, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

benh-nhan-m-duoc-nguoi-dan-dua-vao-cap-cuu-tai-khoa-cap-cuu-benh-vien-da-khoa-gia-lai-chieu-16-4-anh-nhu-nguyen.jpg
Sáng 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào tối cùng ngày. Ảnh: Như Nguyện

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày. Trưa 22-11, bệnh nhân ăn nhầm con bọ xít (không rõ loại, không rõ số lượng, không uống rượu và không ăn các thực phẩm khác). Sau khi ăn khoảng 3 giờ, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn nhiều lần, nôn ra ít máu đỏ nhạt, đi cầu phân lỏng nước khoảng 10 lần, mệt nhiều, chưa uống thuốc gì trước khi vào viện.

Bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Chư Prông lúc 18 giờ 9 phút ngày 22-11. Đến 8 giờ 28 phút ngày 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tử vong vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23-11. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn; đột quỵ, không xác định do xuất huyết hay nhồi máu; viêm cơ tim cấp; sốc phản vệ, chưa xác định; suy thận cấp…

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, bệnh nhân tử vong nghi ngờ do ăn bọ xít (không rõ loại).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Sức khỏe

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn 2045 của UBND tỉnh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Ðầu tháng 10-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tiếp tục được chú trọng.

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

Tin tức

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

null