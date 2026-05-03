Australia phát hiện virus bại liệt trong nước thải sau hơn 50 năm

MỘC TRÀ (theo SGGPO, TTXVN)

(GLO)- Các quan chức y tế của Australia xác nhận, virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth (bang Tây Australia). Đây là lần đầu tiên quốc gia này phát hiện loại virus có khả năng gây nguy hiểm tính mạng và lây lan cao sau hơn 50 năm.

Theo đó, chủng virus được xác định là virus bại liệt tuýp 2 có nguồn gốc từ vaccine, từng xuất hiện tại nhiều khu vực như châu Phi, châu Âu và Papua New Guinea trong những năm gần đây.

Virus bại liệt được phát hiện tại Nhà máy xử lý nước thải Subiaco, nằm ở trung tâm thành phố Perth (Australia). Ảnh: Nearmap/baoquocte.vn

Mẫu dương tính được phát hiện hồi giữa tháng 4-2026 tại nhà máy xử lý nước thải Subiaco, nằm ở khu vực trung tâm thành phố Perth - nơi có mật độ di chuyển cao với nhiều khách sạn, doanh nghiệp và nhà hàng.

Tiến sĩ Clare Huppatz - Giám đốc Sở Y tế của bang Tây Australia - cho biết, nhiều khả năng virus bắt nguồn từ 1 người đã đi du lịch nước ngoài và đang đào thải virus ra môi trường, chứ không phải là dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.

Được biết, Australia đã tuyên bố không còn bệnh bại liệt từ năm 2000. Hai đợt dịch bại liệt gần đây nhất ở Australia là vào năm 1956 và 1960, không có trường hợp lây nhiễm virus này trong cộng đồng nào được ghi nhận kể từ năm 1972.

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

