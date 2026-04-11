Bệnh viện sẽ chấm dứt dùng bệnh án giấy từ năm 2027

H.M (theo baochinhphu. NLĐO)

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám - chữa bệnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi khám - chữa bệnh; đồng thời, hỗ trợ cơ sở y tế nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý, điều hành.

Đến nay, hơn 75% bệnh viện trên cả nước đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Bên cạnh đó, hầu hết địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết tại một số địa phương và nhiều cơ sở khám - chữa bệnh, việc triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Một số nơi đã áp dụng nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy trong hoạt động hằng ngày.

tu-nam-2027-benh-vien-tren-ca-nuoc-se-cham-dut-dung-benh-an-giay.jpg
Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Gia Lai hướng dẫn người dân đăng ký khám - chữa bệnh trên Kiosk y tế thông minh. Ảnh: Hồng Quý

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Theo Chỉ thị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế thuộc bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu UBND các tỉnh, thành phố hoặc cơ quan chủ quản bố trí nguồn lực, hỗ trợ các cơ sở khám - chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý sớm hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Các bệnh viện và cơ sở khám - chữa bệnh phải rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch cụ thể và bổ sung nguồn lực để hoàn thành áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-1-2027, tất cả bệnh viện gồm công lập và tư nhân sẽ không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, tiếp tục rà soát, cập nhật hướng dẫn chuyên môn liên quan để bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện kịp thời, thống nhất và đúng tiến độ.

Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị trong toàn ngành.

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

null