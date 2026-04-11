Bệnh viện sẽ chấm dứt dùng bệnh án giấy từ năm 2027

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám - chữa bệnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi khám - chữa bệnh; đồng thời, hỗ trợ cơ sở y tế nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý, điều hành.

Đến nay, hơn 75% bệnh viện trên cả nước đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Bên cạnh đó, hầu hết địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết tại một số địa phương và nhiều cơ sở khám - chữa bệnh, việc triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Một số nơi đã áp dụng nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy trong hoạt động hằng ngày.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Gia Lai hướng dẫn người dân đăng ký khám - chữa bệnh trên Kiosk y tế thông minh. Ảnh: Hồng Quý

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Theo Chỉ thị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế thuộc bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu UBND các tỉnh, thành phố hoặc cơ quan chủ quản bố trí nguồn lực, hỗ trợ các cơ sở khám - chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý sớm hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Các bệnh viện và cơ sở khám - chữa bệnh phải rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch cụ thể và bổ sung nguồn lực để hoàn thành áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất ngày 31-12-2026.

Từ ngày 1-1-2027, tất cả bệnh viện gồm công lập và tư nhân sẽ không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, tiếp tục rà soát, cập nhật hướng dẫn chuyên môn liên quan để bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện kịp thời, thống nhất và đúng tiến độ.

Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị trong toàn ngành.