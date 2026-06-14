Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai điều trị cận thị miễn phí cho trẻ em

(GLO)- Từ ngày 10-6 đến 10-7, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng) tổ chức khám và điều trị cận thị miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Theo đó, người dân có nhu cầu thăm khám, điều trị có thể đến tại bệnh viện để được thăm khám cận thị. Các bác sĩ sẽ đo thị lực quy trình tiêu chuẩn, cắt kính (miễn phí) nếu phát hiện cận thị.

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, phòng-chống các bệnh lý liên quan về mắt trong độ tuổi học sinh.

Từ ngày 10-6 đến 10-7, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám và điều trị cận thị miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, cận thị là bệnh mà những tia hình ảnh đó không hội tụ trên võng mạc mà hội tụ trước võng mạc làm cho người cận thị chỉ có thể nhìn thấy các vật ở gần mà không thể nhìn thấy các vật ở xa. Người bị cận thị dễ dẫn đến biến chứng bong võng mạc. Người bệnh cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện và điều trị sớm để tránh các biến chứng nặng hơn.

Cận thị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của trẻ. Do vậy, khi thấy có các biểu hiện như: hình ảnh nhìn xa thấy bị mờ, nhòe, không rõ; chỉ nhìn gần được như đọc sách báo, xem ti vi ngồi gần; mỏi mắt, thường phải nheo mắt khi nhìn xa; thường xuyên chảy nước mắt, dụi mắt… cần đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời.