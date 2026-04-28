Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 300 trường hợp tại phường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 28-4, Công đoàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) và Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã ký kết chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe, trong đó hỗ trợ 300 ca mổ mắt miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động được triển khai nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7).

Đại diện Công đoàn phường Diên Hồng và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai ký kết chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Minh Chí

Theo nội dung ký kết, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn phường Diên Hồng và thân nhân được miễn phí 100% chi phí khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và khám sức khỏe tổng quát cơ bản; tiếp cận 20 danh mục dịch vụ kỹ thuật như: đo nhãn áp, đo khúc xạ, chụp OCT, xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, chụp X-Quang, nội soi dạ dày... Đặc biệt, chương trình hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 300 trường hợp có chỉ định.

Các trường hợp cần điều trị chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ ngoài danh mục sẽ được Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tư vấn cụ thể, thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người lao động.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai khám, tư vấn các bệnh lý về mắt cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Minh Chí

Chương trình triển khai từ ngày 28-4 đến hết ngày 31-7-2026. Thời gian khám, tư vấn từ 7 giờ 30 đến 16 giờ hằng ngày; khám mắt tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (126 Wừu, phường Diên Hồng), khám sức khỏe tổng quát tại Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng (02A Phù Đổng, phường Pleiku).