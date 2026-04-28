Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 300 trường hợp tại phường Diên Hồng

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 28-4, Công đoàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) và Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã ký kết chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe, trong đó hỗ trợ 300 ca mổ mắt miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động được triển khai nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7).

Đại diện Công đoàn phường Diên Hồng và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai ký kết chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Minh Chí

Theo nội dung ký kết, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn phường Diên Hồng và thân nhân được miễn phí 100% chi phí khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và khám sức khỏe tổng quát cơ bản; tiếp cận 20 danh mục dịch vụ kỹ thuật như: đo nhãn áp, đo khúc xạ, chụp OCT, xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, chụp X-Quang, nội soi dạ dày... Đặc biệt, chương trình hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 300 trường hợp có chỉ định.

Các trường hợp cần điều trị chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ ngoài danh mục sẽ được Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tư vấn cụ thể, thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người lao động.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai khám, tư vấn các bệnh lý về mắt cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Minh Chí

Chương trình triển khai từ ngày 28-4 đến hết ngày 31-7-2026. Thời gian khám, tư vấn từ 7 giờ 30 đến 16 giờ hằng ngày; khám mắt tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (126 Wừu, phường Diên Hồng), khám sức khỏe tổng quát tại Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng (02A Phù Đổng, phường Pleiku).

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: Minh Chí
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Sức khỏe

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Làm đẹp sai chỗ, rủi ro khó lường

Làm đẹp sai địa chỉ, rủi ro khó lường

Làm đẹp

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

