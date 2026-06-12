Gia Lai: Phẫu thuật thành công lấy 7 viên sỏi trong túi mật cho thai phụ

(GLO)- Ngày 12-6, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ê kíp y, bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật nội soi cắt túi mật thành công cho thai phụ L.T.V. (SN 1994, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) khi đang mang thai ở tuần thứ 18.

Trước khi nhập viện, thai phụ xuất hiện tình trạng buồn nôn kéo dài, ăn uống khó khăn, ăn vào là nôn ra. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là những triệu chứng thường gặp trong thai kỳ. Tuy nhiên, tình trạng này không những không cải thiện mà ngày càng nặng nên thai phụ được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 8-6.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe thai phụ ổn định, ăn uống được, không còn tình trạng buồn nôn kéo dài. Thai nhi phát triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: ĐVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật. Đây là tình trạng có thể gây đau đớn kéo dài, nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Do bệnh nhân đang mang thai, việc lựa chọn phương pháp điều trị được các bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ngày 9-6, ê-kíp thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm giải quyết triệt để nguyên nhân gây bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai phụ và thai nhi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bên trong túi mật có tới 7 viên sỏi với nhiều kích thước khác nhau. Ca mổ diễn ra thuận lợi, túi mật viêm được cắt bỏ hoàn toàn, giúp loại bỏ nguồn gốc gây viêm nhiễm và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe thai phụ ổn định, ăn uống được, không còn tình trạng buồn nôn kéo dài. Thai nhi phát triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật và viêm túi mật có thể gặp ở phụ nữ mang thai do những thay đổi nội tiết trong thai kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải, buồn nôn kéo dài, nôn nhiều, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh chủ quan vì có thể dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.