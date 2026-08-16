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Bệnh viện Đa khoa Gia Lai áp dụng thêm 134 kỹ thuật loại đặc biệt

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 15-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép được áp dụng chính thức 134 kỹ thuật loại đặc biệt mà không cần phải thực hiện thí điểm.

Theo đó, nhiều nhất là lĩnh vực Hồi sức cấp cứu và chống độc gồm 29 danh mục như: Lọc máu liên tục cấp cứu; lọc máu liên tục cấp cứu có thẩm tách; thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ; thay huyết tương trong Lupus ban đỏ rải rác; thay huyết tương trong hội chứng xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (hội chứng TTP); tiêu huyết khối não thất cấp cứu; thông khí nhân tạo nằm sấp trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)…

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Bệnh viện đa khoa Gia Lai được Bộ y tế cho phép được áp dụng chính thức 134 kỹ thuật loại đặc biệt mà không cần phải thực hiện thí điểm. Ảnh: Như Nguyện

Ở lĩnh vực Ngoại khoa, đơn vị được cho phép 21 danh mục như: Phẫu thuật làm sạch viêm ngoài màng tủy và/hoặc viêm đĩa đệm có tái tạo đốt sống bằng mảnh ghép và/hoặc cố định nẹp vít, bằng đường trực tiếp; Phẫu thuật đóng đường rò dịch não tủy tầng giữa nền sọ qua mở nắp sọ; Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng đường mở nắp sọ trán và đường qua xoang sàng; Phẫu thuật u 1/3 trong cánh nhỏ xương bướm bằng đường mở nắp sọ; Phẫu thuật u thần kinh hốc mắt; Cắt gan trái…

Ngoài ra, các danh mục kỹ thuật được cho phép ở các lĩnh vực như Ung bướu, Bỏng, Tai mũi họng; Điện quang, Răng hàm mặt, Phẫu thuật nội soi…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được áp dụng thí điểm 55 kỹ thuật loại đặc biệt. Trong đó, một số kỹ thuật đáng chú ý: Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 1 buồng; Nội khoa Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 2 buồng; Ngoại khoa Cắt bóng Vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường mở D2 tá tràng; Thông tim ống lớn (dưới DSA); Nong van động mạch phổi (dưới DSA); Đặt máy tạo nhịp

Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện kỹ thuật.

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