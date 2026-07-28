Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, đơn vị sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom. Trong đó, xã Ia Nan là điểm khám đầu tiên.

Trung tâm Y tế Đức Cơ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Ia Nan sáng 28-7. Ảnh: Như Nguyện

Trung tâm Y tế Đức Cơ sẽ khám cho nhóm người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và nhóm người từ đủ 18 tuổi trở lên; còn lại nhóm trẻ em dưới 6 tuổi sẽ do Trạm Y tế khám

Dự kiến, đợt khám tổ chức từ ngày 28-7 đến trước ngày 31-11-2026 tại các điểm trạm 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn. Dự kiến sẽ có 14.218 người dân tại 3 xã biên giới được khám sức khỏe.

Đợt khám với mục tiêu chung nhằm đảm bảo người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế bằng nguồn kinh phí đã được phê duyệt cho mỗi địa phương trong năm 2026. Qua khám, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó xác định được mô hình sức khỏe, bệnh tật, chủ động can thiệp sớm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.