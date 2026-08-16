Phường Hội Phú phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết

(GLO)- Ngày 15-8, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) triển khai Chiến dịch “Vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” nhằm chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ, xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế số ca mắc, không để dịch bệnh lan rộng.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 14-8, phường Hội Phú ghi nhận 121 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Số ca mắc phân bố rải rác, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong điều kiện mùa mưa tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, việc chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.

Chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn bộ 13 tổ dân phố, làng, bảo đảm 100% khu dân cư thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng, chống SXH. Trong đó, đợt ra quân đồng loạt diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8.

Hoạt động dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy được duy trì thường xuyên. Ảnh: Như Nguyện

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước”, các tổ dân phố, làng tổ chức lực lượng đến từng hộ để tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH. Tại các khu dân cư, người dân được hướng dẫn vệ sinh, đậy kín và thay nước định kỳ đối với các dụng cụ chứa nước; thả cá tại những dụng cụ phù hợp; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, san lấp các vũng nước đọng. Đồng thời, thu gom, tiêu hủy hoặc lật úp các vật dụng phế thải như chai lọ, vỏ lon, lốp xe và những vật dụng có khả năng chứa nước, qua đó loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Sau đợt ra quân, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao và nơi đang ghi nhận ổ dịch.

Cùng với đó, công tác truyền thông được tăng cường trên Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo và thông qua các cuộc họp khu dân cư, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy hằng tuần, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết và chủ động phòng tránh muỗi đốt.

UBND phường Hội Phú khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; khi có biểu hiện sốt hoặc nghi ngờ mắc SXH cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời tránh các biến chứng nặng.