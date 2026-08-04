Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai tập huấn quản lý ca bệnh sốt rét cho cán bộ y tế cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-8, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn quản lý ca bệnh sốt rét cho gần 60 cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã thụ hưởng Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” tại tỉnh năm 2026.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức cơ bản về sốt rét và công tác quản lý ca bệnh, gồm: chẩn đoán, điều trị, quản lý người bệnh, theo dõi và giám sát dịch tễ. Đồng thời được hướng dẫn về tình hình sốt rét trên địa bàn tỉnh, lộ trình loại trừ sốt rét, giám sát và đáp ứng trong giai đoạn loại trừ cũng như phòng ngừa bệnh quay trở lại.

1785812253315-2061002465707332283-8000464705311865894-6c35d61433c040327007ece679ee7d9d.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Gia Lai những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận ca sốt rét nội địa, chỉ phát hiện 1 trường hợp sốt rét ngoại lai từ châu Phi trở về. Đến nay, Gia Lai đã loại trừ thành công bệnh sốt rét tại 89/135 xã, phường.

Tuy nhiên, nguy cơ sốt rét quay trở lại vẫn hiện hữu do tình trạng người dân đi rừng, ngủ rẫy, biến động dân cư và các trường hợp mắc bệnh từ vùng lưu hành sốt rét trong nước hoặc từ nước ngoài nhập cảnh. Vì vậy, việc duy trì giám sát, xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét, quản lý chặt chẽ ca bệnh và nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh vào năm 2028.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Sức khỏe

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null