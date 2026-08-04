Gia Lai tập huấn quản lý ca bệnh sốt rét cho cán bộ y tế cơ sở

(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-8, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn quản lý ca bệnh sốt rét cho gần 60 cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã thụ hưởng Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” tại tỉnh năm 2026.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức cơ bản về sốt rét và công tác quản lý ca bệnh, gồm: chẩn đoán, điều trị, quản lý người bệnh, theo dõi và giám sát dịch tễ. Đồng thời được hướng dẫn về tình hình sốt rét trên địa bàn tỉnh, lộ trình loại trừ sốt rét, giám sát và đáp ứng trong giai đoạn loại trừ cũng như phòng ngừa bệnh quay trở lại.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Gia Lai những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận ca sốt rét nội địa, chỉ phát hiện 1 trường hợp sốt rét ngoại lai từ châu Phi trở về. Đến nay, Gia Lai đã loại trừ thành công bệnh sốt rét tại 89/135 xã, phường.

Tuy nhiên, nguy cơ sốt rét quay trở lại vẫn hiện hữu do tình trạng người dân đi rừng, ngủ rẫy, biến động dân cư và các trường hợp mắc bệnh từ vùng lưu hành sốt rét trong nước hoặc từ nước ngoài nhập cảnh. Vì vậy, việc duy trì giám sát, xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét, quản lý chặt chẽ ca bệnh và nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh vào năm 2028.