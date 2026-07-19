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Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, TNO)

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Bắp non chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như bắp non còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

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Bắp non chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Ảnh: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

So với nhiều thực phẩm giàu tinh bột khác, bắp non có hàm lượng calo thấp hơn và chứa nhiều nước. Nhờ đó, loại thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh hoặc giảm cân.

Cung cấp vitamin và khoáng chất

Bắp non chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C cùng các khoáng chất như kali, magie và phốt pho. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, tăng cường chức năng thần kinh, duy trì hoạt động của cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Bổ sung chất chống oxy hóa, tăng cường thị lực

Trong bắp non có các hợp chất chống oxy hóa như carotenoid và flavonoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính khi kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học.

Đặc biệt, 2 chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang tên lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh từ điện thoại.

Vì thế, việc bổ sung bắp non vào thực đơn giúp nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe, làm giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

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Bắp non là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad. Ảnh: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ chứa chất xơ và kali, bắp non có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, các chất xơ hòa tan trong bắp non còn hỗ trợ liên kết các axit mật, giúp giảm lượng cholesterol xấu lưu thông trong máu.

Chế độ ăn giàu rau củ, trong đó có bắp non, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Đối với những người có nguy cơ hoặc đang điều trị tiểu đường, bắp non là lựa chọn lý tưởng vì có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp.

Chất xơ có trong bắp non giúp điều tiết và làm chậm quá trình hấp thụ đường vào trong máu sau khi bạn ăn xong. Cơ chế này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột, hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể một cách tự nhiên.

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