Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Những loại trái cây cần tránh ăn khi đang đói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, GĐ&XH)

(GLO)- Trái cây tốt cho sức khỏe nhưng không phải loại nào cũng nên ăn khi bụng đói. Một số loại có thể gây kích ứng dạ dày, làm tăng axit hoặc ảnh hưởng tiêu hóa nếu dùng sai thời điểm.

Trái cây giàu axit

cam.jpg
Cam chứa lượng axit lớn, tránh ăn khi bụng đang đói vì có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày. Ảnh: M.T

Cam, quýt, bưởi là các loại quả chứa lượng axit hữu cơ rất lớn. Khi bụng đói, lượng axit này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát lồng ngực và làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày mãn tính.

Vải tươi

Vải có hàm lượng đường cao nên ăn khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đầy hơi và gây ra tình trạng "hôn mê tăng thẩm thấu" do lượng đường cao đột ngột xâm nhập vào cơ thể.

Dứa

dua.jpg
Ăn quá nhiều dứa còn có thể gây ngứa và dị ứng ở môi và lưỡi. Ảnh: Internet

Quả dứa chứa rất nhiều enzyme bromelain và các axit hữu cơ có tác dụng phân giải protein rất mạnh.

Nếu ăn dứa khi bụng đói, những enzyme này sẽ trực tiếp tác động vào niêm mạc dạ dày, gây ra cảm giác cồn cào, chóng mặt và đau bụng đi ngoài.

Ngoài ra, ăn quá nhiều dứa còn có thể gây ngứa và dị ứng ở môi và lưỡi.

Chuối

Nhiều người thích ăn chuối vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhất là magie. Tuy nhiên, khi dạ dày trống rỗng, magie được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm tăng đột biến nồng độ magie, gây mất cân bằng tỷ lệ canxi và magie trong cơ thể. Điều này vô tình tạo áp lực và gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch.

Táo

Vì chứa nhiều chất xơ hòa tan nên táo có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ. Tốt hơn hết nên ăn táo sau bữa ăn hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ cân bằng.

Nho

Nho chứa đường tự nhiên và hàm lượng nước cao, có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn lúc đói bụng. Vì vậy, nên ăn nho cùng với các loại thực phẩm khác để hỗ trợ tiêu hóa.

Đánh giá bài viết

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nên tránh các loại trái cây họ cam quýt khi dùng chung với cà phê. Ảnh: AI

Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Dinh dưỡng

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

null