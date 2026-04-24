Những loại trái cây cần tránh ăn khi đang đói

(GLO)- Trái cây tốt cho sức khỏe nhưng không phải loại nào cũng nên ăn khi bụng đói. Một số loại có thể gây kích ứng dạ dày, làm tăng axit hoặc ảnh hưởng tiêu hóa nếu dùng sai thời điểm.

Trái cây giàu axit

Cam chứa lượng axit lớn, tránh ăn khi bụng đang đói vì có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày. Ảnh: M.T

Cam, quýt, bưởi là các loại quả chứa lượng axit hữu cơ rất lớn. Khi bụng đói, lượng axit này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát lồng ngực và làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày mãn tính.

Vải tươi

Vải có hàm lượng đường cao nên ăn khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đầy hơi và gây ra tình trạng "hôn mê tăng thẩm thấu" do lượng đường cao đột ngột xâm nhập vào cơ thể.

Dứa

Ăn quá nhiều dứa còn có thể gây ngứa và dị ứng ở môi và lưỡi. Ảnh: Internet

Quả dứa chứa rất nhiều enzyme bromelain và các axit hữu cơ có tác dụng phân giải protein rất mạnh.

Nếu ăn dứa khi bụng đói, những enzyme này sẽ trực tiếp tác động vào niêm mạc dạ dày, gây ra cảm giác cồn cào, chóng mặt và đau bụng đi ngoài.

Ngoài ra, ăn quá nhiều dứa còn có thể gây ngứa và dị ứng ở môi và lưỡi.

Chuối

Nhiều người thích ăn chuối vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhất là magie. Tuy nhiên, khi dạ dày trống rỗng, magie được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm tăng đột biến nồng độ magie, gây mất cân bằng tỷ lệ canxi và magie trong cơ thể. Điều này vô tình tạo áp lực và gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tim mạch.

Táo

Vì chứa nhiều chất xơ hòa tan nên táo có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ. Tốt hơn hết nên ăn táo sau bữa ăn hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ cân bằng.

Nho

Nho chứa đường tự nhiên và hàm lượng nước cao, có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn lúc đói bụng. Vì vậy, nên ăn nho cùng với các loại thực phẩm khác để hỗ trợ tiêu hóa.