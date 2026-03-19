Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Thực phẩm giàu sắt

Caffeine trong cà phê có khả năng ức chế sự hấp thụ sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt không heme từ nguồn thực vật.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, uống một ly cà phê trong bữa ăn có thể làm giảm khoảng 39% khả năng hấp thu sắt.

Ảnh hưởng này đặc biệt rõ với sắt thực vật, chẳng hạn như sắt trong các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt hoặc rau xanh đậm. Vì vậy, nếu bữa sáng có những thực phẩm giàu sắt thì nên uống cà phê sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ.

Trứng

Trứng là nguồn protein chất lượng, song nếu uống cà phê ngay sau khi ăn trứng có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu một số khoáng chất từ bữa ăn.

Nếu muốn cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, mọi người có thể ăn sáng trước, sau đó chờ khoảng 30-60 phút rồi mới uống cà phê-theo Healthline.

Thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ thường chứa lượng chất béo bão hòa và dầu mỡ cao, có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Còn cà phê có thể kích thích dạ dày tiết a xít và nhu động ruột. Khi hai yếu tố này kết hợp, một số người có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn nhẹ.

Theo nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, sự kết hợp của chất béo bão hòa và caffeine có thể làm tăng mức độ viêm trong cơ thể và gây áp lực lên hệ tim mạch.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Việc kết hợp quá nhiều sữa hoặc phô mai với cà phê có thể gây khó tiêu ở một số người, đặc biệt là những người không dung nạp lactose. Bởi protein trong sữa có thể làm giảm tác dụng chống oxy hóa của polyphenol trong cà phê.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây như cam, bưởi hoặc chanh khi dùng chung với cà phê, chúng có thể khiến dạ dày dễ bị kích ứng hơn.

Cả hai cà phê và trái cây họ cam quýt đều có tính a xít nên khi kết hợp với nhau, lượng a xít trong dạ dày sẽ tăng lên. Hệ quả là gây cảm giác nóng rát, ợ chua hoặc khó chịu ở vùng bụng trên. Vậy nên ăn trái cây họ cam quýt cách lúc uống cà phê khoảng 30-60 phút.

Thay vì kết hợp cà phê với thực phẩm không phù hợp, hãy chọn các món ăn nhẹ lành mạnh để tận hưởng cà phê một cách an toàn và hiệu quả.