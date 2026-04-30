Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Hạt đác là loại hạt của cây đác - một đặc sản ở vùng miền Trung. Cây đác thường mọc trong rừng sâu, cho quả theo mùa với hình dáng tương tự quả dừa nhưng nhỏ hơn. Mỗi quả đác thường mang từ 3-4 hạt.

Hạt đác có màu trắng, bề mặt trơn láng, vị ngọt thanh, giòn tan như cơm dừa và đặc biệt rất giàu dinh dưỡng. Có thể ăn tươi hoặc chế biến hạt đác thành các món ăn được nhiều người ưa chuộng như: đác rim đường, đác ngâm, sữa chua hạt đác, yaourt hạt đác…

Hạt đác có hàm lượng canxi dồi dào, giúp xương chắc khỏe; đồng thời, giúp tăng khả năng hấp thụ canxi và magie, góp phần phòng tránh bệnh loãng xương hiệu quả.

Ngoài ra, chất galactomannan trong hạt đác được biết đến như một loại carbohydrate hỗ trợ sản xuất thuốc giảm đau và điều trị các triệu chứng viêm khớp, giúp cải thiện các cơn đau do bệnh viêm khớp gây ra.

Hạt đác có lượng calo tương đối thấp, đồng thời tạo cảm giác no nhẹ sau khi ăn. Nhờ vậy, thực phẩm này có thể giúp hạn chế tình trạng ăn vặt, kiểm soát cân nặng. Thêm vào đó, hàm lượng chất xơ trong hạt đác còn giúp cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Nhờ chứa nhiều nước, hạt đác cũng góp phần bổ sung độ ẩm cho cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, làn da có thể được cải thiện, hạn chế tình trạng khô ráp.

Bên cạnh đó, với nguồn vitamin, khoáng chất và chất điện giải tự nhiên, hạt đác rất thích hợp cho những người có hoạt động thể chất cao, giúp phục hồi sức lực nhanh chóng và cải thiện sự tập trung. Kali có trong hạt đác còn giúp điều chỉnh huyết áp ổn định, rất có lợi cho người bị cao huyết áp - nhóm đối tượng thường có hàm lượng kali thấp trong cơ thể.