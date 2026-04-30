Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vov.vn; thoibaonganhang.vn)

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Hạt đác là loại hạt của cây đác - một đặc sản ở vùng miền Trung. Cây đác thường mọc trong rừng sâu, cho quả theo mùa với hình dáng tương tự quả dừa nhưng nhỏ hơn. Mỗi quả đác thường mang từ 3-4 hạt.

hat-dac-co-loi-gi-cho-suc-khoe.jpg
Mỗi quả đác thường mang từ 3-4 hạt. Ảnh: Internet

Hạt đác có màu trắng, bề mặt trơn láng, vị ngọt thanh, giòn tan như cơm dừa và đặc biệt rất giàu dinh dưỡng. Có thể ăn tươi hoặc chế biến hạt đác thành các món ăn được nhiều người ưa chuộng như: đác rim đường, đác ngâm, sữa chua hạt đác, yaourt hạt đác…

Hạt đác có hàm lượng canxi dồi dào, giúp xương chắc khỏe; đồng thời, giúp tăng khả năng hấp thụ canxi và magie, góp phần phòng tránh bệnh loãng xương hiệu quả.

Ngoài ra, chất galactomannan trong hạt đác được biết đến như một loại carbohydrate hỗ trợ sản xuất thuốc giảm đau và điều trị các triệu chứng viêm khớp, giúp cải thiện các cơn đau do bệnh viêm khớp gây ra.

Hạt đác có lượng calo tương đối thấp, đồng thời tạo cảm giác no nhẹ sau khi ăn. Nhờ vậy, thực phẩm này có thể giúp hạn chế tình trạng ăn vặt, kiểm soát cân nặng. Thêm vào đó, hàm lượng chất xơ trong hạt đác còn giúp cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

hat-dac-co-loi-gi-cho-suc-khoe-585.jpg
Hạt đác rim - món ăn được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Internet

Nhờ chứa nhiều nước, hạt đác cũng góp phần bổ sung độ ẩm cho cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, làn da có thể được cải thiện, hạn chế tình trạng khô ráp.

Bên cạnh đó, với nguồn vitamin, khoáng chất và chất điện giải tự nhiên, hạt đác rất thích hợp cho những người có hoạt động thể chất cao, giúp phục hồi sức lực nhanh chóng và cải thiện sự tập trung. Kali có trong hạt đác còn giúp điều chỉnh huyết áp ổn định, rất có lợi cho người bị cao huyết áp - nhóm đối tượng thường có hàm lượng kali thấp trong cơ thể.

Tin liên quan

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Nên tránh các loại trái cây họ cam quýt khi dùng chung với cà phê. Ảnh: AI

Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Dinh dưỡng

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Dinh dưỡng

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

null