Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Theo đó, sầu riêng chứa lượng lớn chất xơ nên có thể gây tiêu chảy, đau bụng và đầy hơi khi ăn quá nhiều. Một số người cũng có thể bị dị ứng với sầu riêng; khi tiêu thụ quá nhiều, có thể bị nổi mề đay, nôn mửa hoặc sổ mũi.

Mặt khác, sầu riêng được biết đến là loại thực phẩm có tính nóng, điều này khiến cổ họng bị khô và khàn nếu ăn quá nhiều, đặc biệt không tốt với những người hay nóng trong.

Mặc dù sầu riêng không chứa cholesterol nhưng loại trái cây này vẫn chứa nhiều calo. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và không bị tăng cân, chúng ta chỉ nên ăn sầu riêng với số lượng vừa phải, tối đa 2 múi/ngày và mỗi tuần chỉ nên ăn 1-2 lần.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng khi ăn sầu riêng với một số loại thực phẩm để tránh gây hại cho sức khỏe.

Cụ thể, không ăn sầu riêng cùng các loại thịt bò, cừu, chó và hải sản. Bởi lẽ, sầu riêng là loại trái cây chứa nhiều đường, kali, chất béo, glycemic. Trong khi đó, các loại thịt trên đều là nguồn bổ sung protein dồi dào và nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Do đó, khi kết hợp chúng cùng nhau có thể làm tăng cholesterol trong máu.

Không ăn sầu riêng khi uống rượu, bia và đồ uống có cồn vì sầu riêng chứa hợp chất sulfur có thể làm chậm quá trình phân giải cồn ở gan, khiến rượu tích tụ lâu hơn trong cơ thể. Điều này có thể làm tăng nguy cơ say rượu nặng, tim đập bất thường, tăng huyết áp hoặc ngộ độc rượu.

Ngoài ra, sầu riêng vốn đã nhiều đường nên không nên ăn kèm nước ngọt, đồ uống có ga nếu bạn không muốn đường huyết tăng nhanh. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Sầu riêng còn đại kỵ với cà phê, khi kết hợp sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa và tạo ra hơi thở rất nặng mùi. Do trong sầu riêng có chứa một lượng lớn dầu có sulfur kết hợp với caffein trong cà phê gây ức chế hoạt động của men aldehyd dehydrogenase, nguyên nhân dẫn đến 70% chất oxy hóa trong tế bào không được chuyển hóa và từ đó gây độc cho cơ thể.

Một số người cũng có thể bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc chướng hơi khi ăn sầu riêng cùng sữa và chế phẩm từ sữa.

Đối với người có bệnh nền về huyết áp, tim mạch, gan, thận…, dù không phải kiêng sầu riêng tuyệt đối, song cần hiểu rõ những ảnh hưởng có thể xảy ra và điều chỉnh lượng ăn phù hợp.