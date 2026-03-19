Nước trà đá và nguy cơ tiềm ẩn với thận, tim mạch

(GLO)- Thói quen uống nước trà đá tưởng chừng vô hại nhưng nếu lạm dụng có thể tác động không tốt đến chức năng thận và hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền.

Nước trà đá được làm từ các loại trà đen, xanh... rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, thậm chí cao gấp 800-1.000% so với nhiều loại rau củ, trái cây. Những hợp chất này mang lại nhiều lợi ích như: bảo vệ tim mạch, ngừa sa sút trí tuệ, tăng cường miễn dịch, thải độc, đẹp da, chống lão hóa, ổn định hệ tiêu hóa và đường huyết…

Mặc dù có nhiều lợi ích, song việc lạm dụng trà đá có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là thận và tim mạch.

Khi uống nhiều trà, đặc biệt là trà đá hoặc trà đặc, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nguyên nhân là do trong trà khô có chứa hàm lượng oxalat khá cao. Đây là một trong những chất quan trọng góp phần tạo nên sỏi thận.

Khi uống trà đặc, đặc biệt là trà kèm đá lạnh, các thành phần này dễ kết tủa hơn. Oxalat khi kết hợp với ion canxi sẽ tạo thành các tinh thể, lâu ngày có thể phát triển thành sỏi thận.

Đối với những người từng bị sỏi thận, việc uống nhiều nước trà đặc có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn đau do sỏi.

Ngoài oxalat, trà khô còn chứa 2,5-4% caffeine. Chất này có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng hoạt động của tim mạch, thận và hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu uống quá nhiều trà đặc, cơ thể có thể rơi vào trạng thái kích thích kéo dài, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Uống quá nhiều trà cũng dễ gây mất ngủ, tim đập nhanh, tiểu nhiều, gây thiếu sắt. Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp được khuyến cáo không nên uống trà quá đặc để tránh gây áp lực lên hệ tim mạch.

Do đó nên sử dụng trà ở mức độ vừa phải và ưu tiên trà xanh pha loãng, hạn chế uống trà quá đặc. Buổi sáng chỉ nên uống khoảng 2-3 chén trà. Với trà xanh loãng, bạn có thể uống khoảng 0,5-1 lít mỗi ngày. Không thêm đường vào trà đá vì có thể làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường.