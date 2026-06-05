Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau khi các sản phẩm nổi tiếng của Australia bị thu hồi

(GLO)- Trước vụ việc Australia thông báo thu hồi khẩn 2 loại thực phẩm chức năng nổi tiếng của nước này sau khi phát hiện nguy cơ lẫn mảnh kính, nhựa, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo khẩn.

Cục An toàn thực phẩm cho biết: Ngày 4-6-2026, Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

Sản phẩm Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150 mg. Ảnh: Woolworths/Znews

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

2 sản phẩm bị thu hồi gồm: Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937, có hạn sử dụng tháng 4-2028 và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576 và cũng có hạn sử dụng đến tháng 4-2028. Cả 2 sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7-5-2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi văn bản cảnh báo liên quan đến sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130 g đang bị thu hồi tại Australia.

Theo thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ), một số lô sản phẩm Allen’s iNSiDE OUTS 130 g bị thu hồi do phát hiện có dị vật trong sản phẩm. Đây là loại kẹo phổ biến tại Australia, được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn và nhiều cửa hàng bán lẻ độc lập.

Lô sản phẩm thuộc diện thu hồi có hạn sử dụng ngày 30-6-2027, gồm các mã: 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941.

Sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130 g đang bị thu hồi tại Australia. Ảnh: Kati Keksi/Znews

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Bên cạnh đó, làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Riêng sản phẩm kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.