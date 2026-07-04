Đak Đoa đẩy nhanh tiêm phòng, ngăn bệnh dại lây lan

(GLO)- Những ngày qua, xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo, đồng thời tăng cường các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch bệnh dại tại thôn 2 Tân Bình (xã Đak Đoa), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang cùng chính quyền xã Đak Đoa triển khai các biện pháp cấp bách để khoanh vùng ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao.

Trong đó, trên cơ sở thực tế của địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp trước 2.000 liều vắc xin phòng bệnh dại để xã Đak Đoa triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch và các khu vực bị uy hiếp, nhằm khống chế dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Từ 6 giờ sáng ngày 26-6, cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Trưởng thôn 2 Tân Bình đến từng hộ dân để tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo. Đến ngày 29-6, công tác tiêm phòng tại 3 thôn thuộc vùng dịch và vùng uy hiếp cơ bản được khống chế, riêng thôn 2 Tân Bình đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng.

Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang khoanh vùng tiêu độc khử trùng khu vực ổ dịch tại thôn 2 Tân Bình. Ảnh: T.N

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực ổ dịch và các hộ dân lân cận; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, mèo nuôi. Địa phương cũng tăng cường giám sát các hộ dân có người từng tiếp xúc với bệnh nhân để tư vấn kiểm tra phơi nhiễm và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Cúc (thôn 2 Tân Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi 2 con chó nhưng trước đây chưa tiêm phòng định kỳ. Sau vụ việc vừa qua, cán bộ thú y đã đến tận nhà tiêm phòng và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. Từ nay, gia đình sẽ chủ động mua vắc xin để tiêm phòng hằng năm cho vật nuôi nhằm bảo vệ sức khỏe người thân và cộng đồng”.

Theo bà Cúc, không chỉ gia đình bà mà nhiều hộ dân trong thôn cũng đã chủ động tiêm phòng cho đàn chó, mèo. Một số hộ còn mang vắc xin lên rẫy để tiêm cho chó nuôi nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và những người xung quanh.

Thả rông chó, mèo không đeo rọ mõm gây tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Ảnh: N.D

Trước nguy cơ bệnh dại diễn biến phức tạp, UBND xã Đak Đoa cũng chủ động ban hành kế hoạch tiêm phòng khẩn cấp trên đàn chó, mèo toàn xã. Các phòng, ban chuyên môn cùng trưởng các thôn, làng được phân công rà soát số lượng vật nuôi, vận động người dân đưa chó, mèo đi tiêm phòng và tăng cường quản lý, không thả rông vật nuôi.

Theo kết quả rà soát, xã Đak Đoa hiện có khoảng 3.508 con chó, mèo thuộc 1.050 hộ dân. Riêng thôn 2 Tân Bình - nơi xuất hiện ổ dịch - có 205 con chó của 105 hộ dân, tỷ lệ tiêm phòng năm 2025 đạt khoảng 75%.

Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp cùng hộ dân tiêm phòng vắc xin bệnh dại trên đàn chó thôn 2 Tân Bình. Ảnh: T.N

Ông Phạm Văn Trang - Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang - cho biết: Hiện người dân rất đồng tình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y. Nhiều hộ còn chủ động mua thêm vắc xin để tiêm phòng cho đàn chó, mèo của gia đình. Dự kiến đến ngày 15-7, địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm phòng trên toàn xã.

Theo ông Nguyễn Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Đoa, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nuôi nhốt chó, mèo đúng quy định, đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng, không thả rông vật nuôi và chủ động tiêm phòng định kỳ để hạn chế nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới.