Công bố danh mục 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B, C. Trong danh mục này, có 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), 47 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (nhóm B) và 19 bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm (nhóm C).

Việc cập nhật danh mục bệnh truyền nhiễm nhằm thống nhất cơ sở pháp lý cho công tác giám sát, phát hiện, khai báo, đáp ứng phòng - chống dịch.

Theo đó, so với quy định cũ, danh mục nhóm A được bổ sung thêm bệnh do vi rút cúm A(H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV).

Đồng thời, một số bệnh được chuẩn hóa tên gọi theo tác nhân gây bệnh như: bệnh do vi rút Ebola, Lassa, Marburg, bệnh nhiễm vi rút Tây sông Nin, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).

So với quy định cũ, danh mục nhóm A được bổ sung thêm bệnh do vi rút cúm A(H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV). Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bổ sung, danh mục 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm: bệnh bại liệt, bệnh dịch hạch, bệnh do vi rút cúm A(H5N1), bệnh do vi rút cúm A(H5N6), bệnh do vi rút cúm A(H7N9), bệnh do vi rút cúm A (H9N2), bệnh do vi rút Ebola, bệnh do vi rút Lassa, bệnh do vi rút Marburg, bệnh do vi rút Nipah, bệnh nhiễm vi rút Tây sông Nin, bệnh sốt vàng, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) và các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Đối với nhóm B - các bệnh có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, danh mục bổ sung nhiều bệnh mới phát sinh hoặc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như: Covid-19, đậu mùa khỉ (Mpox), bệnh do vi rút Hanta, bệnh do nhiễm Nocardia, bệnh nhiễm vi rút Zika, bệnh mắt hột, Legionnaire, viêm não Nhật Bản, viêm phế quản cấp tính do vi rút Coxsackie...

Một số bệnh cũng được chuẩn hóa tên gọi và phân loại rõ hơn. Ngoài ra, một số bệnh trước đây thuộc nhóm A đã được điều chỉnh xuống nhóm B.

Đối với nhóm C, danh mục gồm các bệnh như: nhiễm nấm Candida, nhiễm Rickettsia, nhiễm vi rút Herpes, bệnh do Trichomonas, bệnh đường ruột do nhiễm Giardia, giang mai, lậu, phong, các bệnh do giun sán và ngộ độc thực phẩm do Vibrio parahaemolyticus.